Καιρός: Kαταιγίδες και βροχές τα Χριστούγεννα, «χιονοεκπλήξεις» και κρύο την Πρωτοχρονιά

Ο καιρός των επόμενων ημερών φαίνεται πλέον ξεκάθαρος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Τα φετινά Χριστούγεννα θα κυλήσουν με βροχές και καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται μόνο σε ορεινές περιοχές της βόρειας χώρας και κοντά στα χιονοδρομικά κέντρα.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα (22.12.2025), ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι ο καιρός τα Χριστούγεννα θα είναι άστατος, με συννεφιά και βροχές. Τις δύο ημέρες πριν από τις 25 Δεκεμβρίου, δηλαδή στις 23 και 24 του μήνα, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς από την άλλη αναφέρει πως από την Τρίτη έως τα Χριστούγεννα θα εκδηλωθούν βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο ενώ χιόνια θα πέσουν σε μεγάλα υψόμετρα στην κεντρική βόρεια Ελλάδα.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική Βόρεια Ελλάδα . Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Οδηγούμε με προσοχή, δεν εκνευριζόμαστε και φυσικά δεν οδηγούμε όταν έχουμε πιεί τα κρασιά και τα τσίπουρά μας».