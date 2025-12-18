Το κρυμμένο μέρος στην Ελλάδα που μοιάζει με την Καππαδοκία

Mία σειρά από ξεχωριστούς λόφους βρίσκονται «κρυμμένοι» στο χωριό Ποταμίδα και αποτελούν έναν μαγικό προορισμό

Δίπλα στην κοιλάδα του Τυφλού ποταμού, περίπου 35 χλμ δυτικά των Χανίων στην Κρήτη , εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κισσάμου βρίσκεται ένα παράξενο αλλά ταυτόχρονα όμορφο τοπίο που θυμίζει Καππαδοκία. Πρόκειται για τους Κομόλιθους (ή αλλιώς Αμμόλοφοι), μία σειρά από ξεχωριστούς λόφους που βρίσκονται «κρυμμένοι» στο χωριό Ποταμίδα.

Αποτελούνται από μαλακό άργιλο, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί διάβρωση και έχει δώσει αυτές τις υπέροχες κωνικές μορφές, πράγμα που τους κατατάσσουν στη λίστα με τα πιο εντυπωσιακά φυσικά αξιοθέατα της Κρήτης. Εντελώς γυμνά από βλάστηση στα πλάγια αλλά με θάμνους στις κορυφές τους δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση. Ένα μοναδικό, φυσικό αξιοθέατο που θυμίζει την Καππαδοκία. Ένα τελείως απόκοσμο και διαφορετικό τοπίο, ένας από τους πιο μαγικούς προορισμούς της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας.