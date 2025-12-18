Αυγά: Πώς ξέρουμε αν είναι ακόμη φρέσκα; - Το κόλπο με το ποτήρι

Το τεστ στο νερό
Τα αυγά είναι από τα τρόφιμα που πάντα έχουμε στο ψυγείο μας και συνήθως τα τοποθετούμε στις ειδικές υποδοχές στην πόρτα, και μετά τα ξεχνάμε.
Πώς όμως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι κατάλληλα για να τα βάλουμε σε μια ομελέτα ή σε ένα γλυκό;
Αυγά: Η σωστή αποθήκευση
Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr τα αυγά πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο και ιδανικά όχι στην πόρτα, λόγω της συνεχούς αλλαγής θερμοκρασίας όταν ανοίγει αυτή. Ιδανικά, πρέπει να να παραμένουν στη συσκευασία τους ή να τοποθετούνται προσεκτικά σε ένα μπολ, τυλιγμένα σε χαρτί κουζίνας και να τοποθετούνται σε ράφι μέσα στον θάλαμο ψύξης. Έτσι, διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα.
Σημαντική σημείωση: η θερμοκρασία του ψυγείου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2°C και 4°C.
Αν τα αυγά παραμείνουν μέσα στη συσκευασία τους, μπορούμε εύκολα να δούμε την ημερομηνία λήξης. Αν όμως τα μεταφέρουμε σε άλλο δοχείο, καλό είναι να κολλήσουμε μια μικρή ετικέτα με την ημερομηνία αγοράς και λήξης, ώστε να μην την ξεχάσουμε.
Τα αυγά συνήθως διατηρούνται περισσότερο από την ημερομηνία που αναγράφεται. Αν όμως δεν είμαστε σίγουροι πόσο καιρό βρίσκονται στο ψυγείο, υπάρχουν απλά τεστ που μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε αν παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση.
Αν δεν θυμόμαστε πότε αγοράσαμε ένα αυγό, μπορούμε να το ελέγξουμε εύκολα με την όραση και την όσφρηση μας.
Αν έχει περίεργη μυρωδιά, φαίνεται αλλοιωμένο ή το κέλυφος είναι ραγισμένο, είναι προτιμότερο να το πετάξουμε. Το ίδιο ισχύει αν, αφού το σπάσουμε, αναδίδει έντονη δυσάρεστη οσμή ή ο κρόκος έχει ασυνήθιστο χρώμα, όπως ροζ ή γκριζωπό.
Αν εξωτερικά δεν παρατηρούμε κάτι ύποπτο, μπορούμε να το φέρουμε κοντά στο αυτί και να το κουνήσουμε ελαφρά. Αν ακούγεται ήχος σαν να κινείται υγρό στο εσωτερικό του, αυτό δείχνει ότι το αυγό έχει χάσει τη φρεσκάδα του.
Το τεστ στο νερό
Ένα πολύ απλό και αξιόπιστο τεστ για τη φρεσκάδα είναι να το βάλετε σε ένα ποτήρι με νερό. Αν βυθιστεί εντελώς, τότε το αυγό είναι φρέσκο. Αν επιπλέει, είναι πολύ πολυκαιρισμένο και μάλλον έχει χαλάσει.
Τα βήματα: Γεμίζουμε ένα ποτήρι ή ένα δοχείο με αρκετό νερό και τοποθετούμε απαλά το αυγό μέσα. Αν μείνει στον πάτο και οριζόντιο, είναι ολόφρεσκο. Αν παραμείνει στον πάτο αλλά η μύτη του ανασηκώνεται ελαφρώς, είναι ακόμα ασφαλές για χρήση – αν και όχι για συνταγές που απαιτούν ωμό αυγό ή αυγό ποσέ. Αν όμως επιπλέει εντελώς, τότε το πετάμε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr