Αυγά: Πώς ξέρουμε αν είναι ακόμη φρέσκα; - Το κόλπο με το ποτήρι

Τα αυγά είναι από τα τρόφιμα που πάντα έχουμε στο ψυγείο μας και συνήθως τα τοποθετούμε στις ειδικές υποδοχές στην πόρτα, και μετά τα ξεχνάμε.

Πώς όμως μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι κατάλληλα για να τα βάλουμε σε μια ομελέτα ή σε ένα γλυκό;

Αυγά: Η σωστή αποθήκευση

Σύμφωνα με το cantina.protothema.gr τα αυγά πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο και ιδανικά όχι στην πόρτα, λόγω της συνεχούς αλλαγής θερμοκρασίας όταν ανοίγει αυτή. Ιδανικά, πρέπει να να παραμένουν στη συσκευασία τους ή να τοποθετούνται προσεκτικά σε ένα μπολ, τυλιγμένα σε χαρτί κουζίνας και να τοποθετούνται σε ράφι μέσα στον θάλαμο ψύξης. Έτσι, διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα.

Σημαντική σημείωση: η θερμοκρασία του ψυγείου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 2°C και 4°C.

Αν τα αυγά παραμείνουν μέσα στη συσκευασία τους, μπορούμε εύκολα να δούμε την ημερομηνία λήξης. Αν όμως τα μεταφέρουμε σε άλλο δοχείο, καλό είναι να κολλήσουμε μια μικρή ετικέτα με την ημερομηνία αγοράς και λήξης, ώστε να μην την ξεχάσουμε.

Τα αυγά συνήθως διατηρούνται περισσότερο από την ημερομηνία που αναγράφεται. Αν όμως δεν είμαστε σίγουροι πόσο καιρό βρίσκονται στο ψυγείο, υπάρχουν απλά τεστ που μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε αν παραμένουν ασφαλή για κατανάλωση.