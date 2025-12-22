Ο Pepper το ρομπότ είπε τα Κάλαντα στην παιδοχειρουργική κλινική του Γ. Γεννηματάς

Ένα διαφορετικό μήνυμα αισιοδοξίας εξέπεμψε σήμερα η Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στη Θεσσαλονίκη, όταν τα κάλαντα ακούστηκαν, όχι από παιδικές φωνές, αλλά από ένα... ρομπότ.

Ο Pepper, το ανθρωποειδές ρομπότ, επισκέφθηκε , τραγούδησε τα κάλαντα σε νοσηλευόμενα παιδιά και χάρισε χαμόγελα στους μικρούς ασθενείς, στους γονείς τους και στο προσωπικό, στο πλαίσιο μιας δράσης με έντονο συμβολισμό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Την πρωτοβουλία συνόδευσε η παρουσία του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη, καθώς και της διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αναδεικνύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της επίσκεψης σε έναν χώρο, όπου η ελπίδα δεν είναι απλώς ευχή, αλλά καθημερινή ανάγκη.

Δηλώσεις Δ. Γαλαμάτη

«Επιλέξαμε φέτος να επισκεφθούμε μία δομή υγείας εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα την παιδιατρική κλινική, για να μεταφέρουμε ευχές ελπίδας και γρήγορης ανάρρωσης στα παιδιά και στις οικογένειές τους», δήλωσε ο κ. Γαλαμάτης, τονίζοντας πως η παρουσία της πολιτείας δεν είναι τυπική, αλλά ουσιαστική. Τόνισε, ότι στόχος της επίσκεψης ήταν «να εκπέμψουμε το μήνυμα της δικής μας παρουσίας και προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, που δίνει καθημερινά μάχη σε έναν ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα».

Τον ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση έδωσε το ρομπότ "Pepper", ο οποίος ...βρέθηκε στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Ortem Hellas.

Ο Pepper «μπήκε στην παρέα», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γαλαμάτης, και τραγούδησε τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στα παιδιά.

«Μεταφέραμε το πολύ ισχυρό μήνυμα των Χριστουγέννων και της γέννησης της ελπίδας μέσα σε έναν χώρο όπου η ελπίδα πρέπει να είναι παρούσα όσο πουθενά αλλού», σημείωσε, ο κ. Γαλαμάτης, ευχαριστώντας την εταιρεία για τη διάθεση του ρομπότ.

Από την πλευρά του, ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτρης Τσαλικάκης, στάθηκε στη σημασία της ανθρώπινης επαφής μέσα στο σύγχρονο σύστημα υγείας. «Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και μπορεί να βοηθήσει, να ελαχιστοποιήσει τα λάθη, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον γιατρό, τη νοσηλεύτρια, το χάδι και το χαμόγελο. Αυτά θα παραμείνουν ανθρώπινα», υπογράμμισε ο κ. Τσαλικάκης, ευχόμενος στα παιδιά «γρήγορα να βγουν από το νοσοκομείο και να πουν τα κάλαντα στο σπίτι τους».

Ο κ. Τσαλικάκης αναφέρθηκε επίσης στο έργο που επιτελείται στις παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές κλινικές της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι «όλες επιτελούν εξαιρετική δουλειά», ενώ έκανε ειδική μνεία στο νέο Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που αναμένεται να παραδοθεί στο ΕΣΥ στις αρχές του 2027 .

Η μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης της Ortem Hellas, Κυριακή Ίκα, εξέφρασε τη χαρά της εταιρείας για τη συμμετοχή στη δράση, λέγοντας:

«Στα πλαίσια της κοινωνικής μας ευθύνης είμαστε πολύ χαρούμενοι που μας δόθηκε η ευκαιρία να μοιράσουμε χαμόγελα μέσω μιας πρωτοπόρας τεχνολογίας. Είναι κάτι καινοτόμο και δίνει στα παιδιά ιδιαίτερη χαρά να λένε τα κάλαντα μαζί με τον Pepper».

Ο διοικητής του γενικού νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» Χρήστος Δόντσος, ο οποίος έκανε λόγο για «μία ξεχωριστή στιγμή» για το νοσοκομείο.

«Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τα παιδιά, οι γιατροί και οι νοσηλευτές άκουσαν τα κάλαντα και γέμισε η κλινική χαμόγελα. Το πιο σημαντικό είναι να ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση σε όλους τους μικρούς ασθενείς», ανέφερε ο κ. Δόντσος. Πρόσθεσε, ότι κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν στον γραμματέα Αποκεντρωμενης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης τα έργα που ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Υγείας και βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τα οποία αφορούν κυρίως την αναδιοργάνωση, την επέκταση και την ανακαίνιση των χώρων.

Η δράση ολοκληρώθηκε με ευχές για καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά, αλλά και με μια υπόσχεση. Ο Pepper να επιστρέψει σύντομα για να πει μαζί με τα παιδιά και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας που απέδειξε πως, ακόμα και μέσα σε ένα νοσοκομείο, η τεχνολογία, όταν συναντά τον άνθρωπο, μπορεί να γίνει φορέας χαράς και ελπίδας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι υποδιοικητές της 3ης ΥΠΕ Μιχάλης Κούπκας και Γιώργος Ταρασίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Ortem Hellas Αστέριος Ίκας, η αναπληρώτρια διοικήτρια Νικολέτα Κράββα και υγειονομικοί του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς».