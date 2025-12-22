Πως εξελίσσεται η κίνηση των Χριστουγέννων για τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Το δώρο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και οι συντάξεις έδωσαν μια ανοχή στις τσέπες των καταναλωτών ώστε να βγουν στην αγορά και της Πάτρας, με προϋποθέσεις.

Δευτέρα και Τρίτη αναμένεται η κορύφωση της Χριστουγεννιάτικης κίνησης με τους εμπόρους να προσδοκούν σε τζίρους που τουλάχιστον δεν θα βρίσκονται κάτω από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου της Πάτρας Μάκη Κατσιγιάννη, έως ώρας οι καταναλωτές αγοράζουν όπως και πέρυσι. Παράλληλα ο εμπορικός σύλλογος με δράσεις προσπαθεί να δώσει στην αγορά ρυθμό δημιουργώντας κλίμα για βόλτες και αγορές στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Το τρενάκι συνεχίζει τις βόλτες του στο κέντρο ενώ αναμένονται και άλλες δράσεις.