Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πως εξελίσσεται η κίνηση των Χριστουγέννων για τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Πως εξελίσσεται η κίνηση των Χριστουγένν...
Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Τι λέει ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου της Πάτρας

Το δώρο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και οι συντάξεις έδωσαν μια ανοχή στις τσέπες των καταναλωτών ώστε να βγουν στην αγορά και της Πάτρας, με προϋποθέσεις.

Δευτέρα και Τρίτη αναμένεται η κορύφωση της Χριστουγεννιάτικης κίνησης με τους εμπόρους να προσδοκούν σε τζίρους που τουλάχιστον δεν θα βρίσκονται κάτω από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου της Πάτρας Μάκη Κατσιγιάννη, έως ώρας οι καταναλωτές αγοράζουν όπως και πέρυσι. Παράλληλα ο εμπορικός σύλλογος με δράσεις προσπαθεί να δώσει στην αγορά ρυθμό δημιουργώντας κλίμα για βόλτες και αγορές στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Το τρενάκι συνεχίζει τις βόλτες του στο κέντρο ενώ αναμένονται και άλλες δράσεις.

Πως εξελίσσεται η αγορά των Χριστουγέννων στην Πάτρα

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σε εορταστικό ωράριο η αγορά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

«Έπιασαν δουλειά» στους δρόμους της Αττικής οι κάμερες ΑΙ - Πάνω από 1.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες

Καιρός σήμερα: Βροχές σε Ιόνιο και Αττική- Καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εμπορικά Καταστήματα Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας Χριστούγεννα

Ειδήσεις