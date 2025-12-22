Πάτρα: Σε εορταστικό ωράριο η αγορά για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά

Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η αγορά της Πάτρας, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά.

Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων για την περίοδο των γιορτών 2025-2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν έγκαιρα και άνετα τις αγορές τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν με διευρυμένο ωράριο από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ προβλέπεται και προαιρετική λειτουργία την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, τη δεύτερη ημέρα των εορτών, την Πρωτοχρονιά, καθώς και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά, το εορταστικό ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 22/12: 10:00 – 21:00

Τρίτη 23/12: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 24/12: 10:00 – 20:00

Πέμπτη 25/12: Αργία

Παρασκευή 26/12: Αργία

Σάββατο 27/12: 09:00 – 16:00

Κυριακή 28/12: 11:00 – 18:00

Δευτέρα 29/12: 10:00 – 21:00

Τρίτη 30/12: 10:00 – 21:00

Τετάρτη 31/12: 10:00 – 20:00

Πέμπτη 1/1/2026: Αργία

Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά

Τρίτη 6/1/2026: Αργία

Οι επαγγελματίες της πόλης προσδοκούν αυξημένη κίνηση τις ημέρες των εορτών, ευελπιστώντας ότι το εορταστικό κλίμα θα ενισχύσει την τοπική αγορά.