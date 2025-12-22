Ηλεία: Καταγγελίες για σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες, χωρίς νερό και τροφή - Μήνυση από το Save a Greek Stray

Καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης ζώων στην Ηλεία φέρνει στη δημοσιότητα η οργάνωση Save a Greek Stray, η οποία ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης.

Παράλληλα ζητά κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

Βρισκόμαστε στην περιοχή του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων, κοντά στο Χάνι Γρύλλου, έξω από το άτυπο καταφύγιο του Δήμου. Ύστερα από καταγγελίες πολιτών και δική μας 24ωρη παραμονή, καταγράψαμε σκύλους δεμένους με κοντές αλυσίδες σε δέντρα, να μην μπορούν να κινηθούν επαρκώς, εντελώς περιορισμένους, άλλους αδύνατους, αυτοσχέδια κλουβιά, ακαθαρσίες παντού, απουσία προσωπικού για τουλάχιστον ένα 24ωρο (χρόνος που εμείς μείναμε στο χώρο), κουβάδες χωρίς νερό και άλλους με βρώμικο βρόχινο νερό, καθόλου τροφή - ούτε ξέρουμε για πόσο καιρό - και, επιπλέον, ακάλυπτο λάκκο με υπολείμματα σωρών και οστά, πιθανόν νεκρών ζώων.

Προχωράμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου και ζητάμε κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα. Η ευζωία είναι υποχρέωση από τον νόμο. Και θα απαιτήσουμε να εφαρμοστεί.