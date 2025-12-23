Χριστούγεννα με έντονη κακοκαιρία: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό από 24 έως 26 Δεκεμβρίου, με κορύφωση την Τετάρτη και την Πέμπτη. Θα υπάρξουν δύο κύματα βροχών, καταιγίδων και πυκνών χιονοπτώσεων στα ορεινά, με ισχυρούς ανέμους στις θάλασσες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας τους 18 βαθμούς Κελσίου στα νότια. Η πρόγνωση για την Πρωτοχρονιά δείχνει πολύ χειμωνιάτικο καιρό, με πιθανότητα χιονιού σε πεδινές εκτάσεις.

«Κλείδωσε» ο καιρός για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Με βροχές και καταιγίδες θα περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα ενώ μόνο όσοι ζουν στα βόρεια ορεινά και κοντά στα χιονοδρομικά θα δουν να πέφτουν χιόνια.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.248&lon=21.731" frameborder="0"></iframe>

Βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επιδεινώσει σημαντικά τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα από τις 24 έως τις 26 του μήνα, με την κορύφωση της κακοκαιρίας να εντοπίζεται κυρίως την Τετάρτη και την Πέμπτη, παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων. Το σύστημα αυτό θα φέρει δύο διαδοχικά κύματα ισχυρών βροχών και καταιγίδων, καθώς και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, συνοδευόμενα από ισχυρούς ανέμους στις θάλασσες.

«Μια ανάσα πλέον πριν τα Χριστούγεννα και το ενδιαφέρον για τον καιρό όλο και αυξάνεται μιας και αρκετοί σχεδιάζουν αποδράσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Όπως όλα δείχνουν ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε.

Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά.

Έτσι λοιπόν βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών - καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας.

ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ

Αυτό το αναμένουμε από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ

Αυτό το αναμένουμε προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα για την ημέρα των Χριστοπυγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τείθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον.

Η ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη "βλέπει" βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα.

Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».