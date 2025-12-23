«Γολγοθάς» η Χριστουγεννιάτικη έξοδος: Οι αγρότες βάζουν στην άκρη τα τρακτέρ αλλά η ΕΛΑΣ κλείνει τους δρόμους - Η εικόνα στην Περιμετρική Πατρών

«Δεν υπάρχει καμία κόντρα μεταξύ αγροτών και αστυνομίας», ξεκαθάρισε σήμερα η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να βρίσκονται εκεί για να διαμαρτυρηθούν, αλλά είναι και δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η Τροχαία δεν είναι δυνατόν να επιτρέψει την κίνηση οχημάτων -ανάμεσά τους και βαρέων- στις εθνικές οδούς ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ.

Δημογλίδου: Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας

Αντικρίζοντας τα πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί στα μπλόκα των Μαλγάρων και της Νίκαιας, η κυρία Δημογλίδου είπε: «Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Δεν συζητώ καν για το μπλόκο της Θεσσαλίας, με δυσκολία περνάει ακόμα και όχημα από τη ΛΕΑ... Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας».

«Αν έχουμε μια πυρκαγιά σε ένα όχημα εν κινήσει, τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία μόνο από τη μία λωρίδα», πρόσθεσε.

Γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων με τις ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Ερωτηθείσα γιατί δεν μπορούν να μπουν τροχονόμοι κατά μήκος των τμημάτων που προτίθενται να δώσουν λωρίδα κυκλοφορίας οι αγρότες, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ απάντησε: «Μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, περπατούν πεζοί στο εθνικό δίκτυο οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;».

Σε άλλο σημείο η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ διευκρίνισε ότι μέχρι το πρωί της Τρίτης σε κανένα μπλόκο δεν έχει αλλάξει η κατάσταση των οχημάτων και δεν έχει δοθεί καμία λωρίδα κυκλοφορίας. «Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολες και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού», τόνισε.

«Γολγοθάς» η έξοδος των εκδρομέων: Χάρτες «επιβίωσης» για όλη την Ελλάδα

Παραμερίζουν τα τρακτέρ τους οι αγρότες καθώς η έξοδος των εκδρομέων για τα Χριστούγεννα κορυφώνεται και όπως όλα δείχνουν οι αγρότες σε μία κίνηση καλής θέλησης έχουν αποφασίσει να επιτρέψουν τη διέλευση των οδηγών, αλλά θα παραμείνουν στα μπλόκα.