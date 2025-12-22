Αγρότες: Η κυβέρνηση συνειδητά ταλαιπωρεί τους πολίτες- Κλειστή τα Χριστούγεννα η Περιμετρική της Πάτρας

Για “συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα των αγροτών” καταγγέλλει την κυβέρνηση η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων (ΠΕΜ).

Επίσης προσθέτει πως “με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε όμηρο και τον αγρότη σε εχθρό“.

Αγροτικό μπλόκο στην Περιμετρική Πατρών: «Επιδιώξαμε λύση, δεν έγινε δεκτή»

Αυξημένη κυκλοφοριακή πίεση αναμένεται στην Πάτρα το επόμενο 24ωρο, εν μέσω της χριστουγεννιάτικης εξόδου και της επιστροφής ετεροδημοτών στην πόλη, με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις στην Περιμετρική Οδό. Ο αποκλεισμός του δρόμου και στα δύο ρεύματα παραμένει σε ισχύ, μετά την απόφαση των αγροτών να συνεχίσουν το μπλόκο.

Όπως τονίζουν οι ίδιοι, κατέθεσαν πρόταση για άνοιγμα ενός ρεύματος κυκλοφορίας, επιδιώκοντας να περιορίσουν την ταλαιπωρία των οδηγών χωρίς να ακυρωθεί ο αγώνας τους. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την Τροχαία, γεγονός που οδήγησε στη διατήρηση του αποκλεισμού. Οι αγρότες επισημαίνουν ότι οι κινητοποιήσεις τους δεν στρέφονται απέναντι στους πολίτες, αλλά αποτελούν ύστατη προσπάθεια διεκδίκησης λύσεων σε οξυμένα προβλήματα που απειλούν την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα.

Σε ανακοίνωσή της η Γραμματεία της ΠΕΜ σημειώνει πως “η κυβέρνηση ακολούθησε την ίδια τακτική και σήμερα” στη κινητοποίηση του μπλόκου Νίκαιας, με τη συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη. “Παρά τη διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει τη διέλευση των Ι.Χ και λεωφορείων από την ΠΑΘΕ, η ΕΛΑΣ παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στη Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο“, σημειώνει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι ίδιοι αποκαλούν πρόκληση το να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια “και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων“. “Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”’.

Η ΠΕΜ προτείνει “μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζεται η ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας“.

Οι ίδιοι ζητούν:

Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο

Τέλος, κάνουν λόγο για κυβερνητικό εμπαιγμό και σημειώνουν πως “η κυβέρνηση ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΡΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

• Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

• Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

2. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

3. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση.