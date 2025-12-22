Πάτρα: Αβέβαιο το άνοιγμα της Περιμετρικής από το αγροτικό μπλόκο - Διαφωνία για τον τρόπο κυκλοφορίας

Σε καθεστώς αβεβαιότητας βρίσκεται το ενδεχόμενο ανοίγματος της Περιμετρικής Οδού της Πάτρας, όπου εδώ και 15 ημέρες αγρότες και κτηνοτρόφοι διατηρούν μπλόκο, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεντρωμένοι αγρότες έχουν εκφράσει τη βούληση να διευκολύνουν την εορταστική μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διέλευση των οχημάτων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο προτείνουν να γίνει αυτό συναντά σοβαρές αντιρρήσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι αγρότες προτείνουν την παραχώρηση μίας λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, με τα αγροτικά μηχανήματα παρατεταγμένα δεξιά και αριστερά, χωρίς να απομακρυνθούν από την Περιμετρική. Όπως τονίζουν, φοβούνται ότι σε διαφορετική περίπτωση θα εμποδιστεί η επαναφορά του μπλόκου μετά τις γιορτές.

Από την πλευρά της, η Τροχαία επισημαίνει ότι η κίνηση των οχημάτων σε μία μόνο λωρίδα, με βαριά γεωργικά μηχανήματα σε κοντινή απόσταση, εγκυμονεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια και δεν μπορεί να εγκριθεί.

Την ίδια στιγμή, προστίθεται ακόμη ένα σημείο τριβής, καθώς οι αγρότες έχουν θέσει ως «κόκκινη γραμμή» τη μη διέλευση φορτηγών από το μπλόκο, επιτρέποντας μόνο ΙΧ και τουριστικά λεωφορεία. Η Αστυνομία, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει τη νομική δυνατότητα να απαγορεύσει επιλεκτικά τη διέλευση οχημάτων.

Το τοπίο παραμένει θολό, με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται στο τραπέζι. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στη σημερινή κρίσιμη συνέλευση των αγροτών, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 το βράδυ στο μπλόκο της Περιμετρικής.