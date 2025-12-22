Αγρότες: Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών - Απέτισαν φόρο τιμής στο σημείο της τραγωδίας - Ο προγραμματισμός για τις γιορτές

Οι αγρότες στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, ως φόρο τιμής στα θύματα της φονικής σύγκρουσης που συγκλόνισε τη χώρα.

Ωστόσο, με απόφαση της αστυνομίας και για λόγους ασφαλείας διακόπηκε και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο σημείο.

Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα έκλειναν τις δυο σήραγγες - και της ανόδου και της καθόδου - για τα φορτηγά, επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων.

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους συνεχίζουν οι αγρότες οι οποίοι προχώρησαν σε τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, ο οποίος έληξε στις 16:00.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και κατόπιν έγκρισης της Τροχαίας, οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών.

Παράλληλα, διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και θα σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση ΙΧ και λεωφορείων, ενώ τα φορτηγά θα παραμένουν εκτός.

«Δεν φεύγουμε από εδώ» - Μπλόκα σε Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία «Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα», είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, που παραμένουν στα μπλόκα του Ε65, τα οποία ενισχύονται καθημερινά με νέα τρακτέρ. Στην Καρδίτσα, αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 από την Τρίτη, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

Την ίδια ώρα, σε 24ωρο αποκλεισμό του κόμβου της Μπάρας Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό προχώρησαν παραγωγοί, αποκλείοντας τη διέλευση φορτηγών. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ δεν αποκλείεται αποσυμφόρηση εφόσον υπάρξουν σοβαρά προβλήματα.

Παραμένει επίσης το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης–Φλώρινας, με τις αποφάσεις για τις επόμενες κινητοποιήσεις να αναμένονται μετά από γενική συνέλευση.

Αποκλεισμοί σε τελωνεία - Ποιες ώρες επιτρέπεται η διέλευση

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι πολύωροι αποκλεισμοί σε τελωνεία στα σύνορα της χώρας. Στα τελωνεία Εξοχής και Προμαχώνα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε διακοπές της κυκλοφορίας, κυρίως για φορτηγά.

Στην Εξοχή, ο αποκλεισμός για φορτηγά είναι επ’ αόριστον, ενώ στον Προμαχώνα ξεκίνησε αποκλεισμός από τις 14:00, με το ενδεχόμενο επέκτασης και στα ΙΧ να εξετάζεται. Στη Νίκη, αποφασίστηκε εξάωρος αποκλεισμός για φορτηγά και δίωρη διακοπή της κυκλοφορίας για επιβατικά οχήματα, ενώ στους Ευζώνους θα ισχύσει τετράωρος αποκλεισμός για όλα τα οχήματα, με εξαιρέσεις μόνο για έκτακτες περιπτώσεις.

Σταθερά τα μπλόκα σε Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα

Οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας παραμένουν στα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, δηλώνοντας ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Για τις ημέρες των γιορτών, σχεδιάζεται να παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ μετά τα Χριστούγεννα προαναγγέλλεται κλιμάκωση.

Στην Ήπειρο, συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις σε Άρτα, Λούρο, Καλπάκι και Ηγουμενίτσα, με δίωρους και τρίωρους αποκλεισμούς για φορτηγά και νταλίκες, αλλά και συμβολικές δράσεις, όπως διανομή αγροτικών προϊόντων στους οδηγούς.

Σε εγρήγορση βρίσκονται και οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας, με μπλόκα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία. Γενικές συνελεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες μορφές κινητοποιήσεων, ενώ σε αρκετά σημεία οι αγρότες παραμένουν χωρίς να αποκλείουν πλήρως την κυκλοφορία.

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων

Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή.

Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.