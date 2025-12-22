Αγρότες: Ο χάρτης με τα μπλόκα- Οι αποφάσεις για τις επόμενες ημέρες

Λίγα 24ωρα πριν τα Χριστούγεννα, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για γιορτές στις εθνικές οδούς. Σύμφωνα με τις προαναγγελίες τους και τα όσα είπαν σήμερα, θα επιτραπεί η διέλευση των εκδρομέων προς τους χριστουγεννιάτικους προορισμούς τους, αν και ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε κάποια σημεία.

Ιονία Οδός

Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιονία» οδό, που βρίσκονται ανάμεσα σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Αχαΐα

Πύργου – Πατρών – Κορίνθου

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη (23/12) και την Τετάρτη (24/12) προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Αίγιο

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου στην «Ολυμπία» οδό.

Ηλεία

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

Μπλόκο Κιάτου μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου.

Πιο συγκεκριμένα, το μπλόκο, απ’ τον κόμβο Κιάτου, μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση ” Αρκούδα ”. Βρίσκεται σε μία απόσταση, 1 χλμ. απ’ την Ολυμπία Οδό. Η απόφαση ελήφθη, με γνώμονα την προστασία των διερχόμενων πολιτών και τη συνολική ασφάλεια της περιοχής. Όπως τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή, η μετακίνηση αυτή, δεν συνιστά υποχώρηση, αλλά υπεύθυνη προσαρμογή των κινητοποιήσεων στις συνθήκες, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη δυναμική του αγώνα, με τρόπο οργανωμένο και ασφαλή. Η Συντονιστική, λέει, ότι, (…) ο αγώνας των αγροτών της Κορινθίας συνεχίζεται με σχέδιο, συντονισμό και σεβασμό στην κοινωνία “.