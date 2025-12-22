Οδοντωτός: Εκτός «κάδρου» ο ρόλος του στη νέα σύμβαση με τη Hellenic Train;

Την ίδια στιγμή, η αναθεώρηση της σύμβασης με τη Hellenic Train περιλαμβάνει δεσμεύσεις για νέο τροχαίο υλικό στις κύριες γραμμές και ολοκλήρωση έργων ασφάλειας έως το καλοκαίρι του 2026, με ρήτρες για καθυστερήσεις και αθέτηση υποχρεώσεων. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο αν ο Οδοντωτός θα αποτελέσει ουσιαστικό μέρος αυτού του σχεδιασμού.

Το θέμα τέθηκε με έμφαση το απόγευμα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025, σε σύσκεψη στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη, καθώς και των δημάρχων Καλαβρύτων και Αιγιάλειας. Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης έθεσαν στο τραπέζι τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από τη συρρίκνωση των δρομολογίων του Οδοντωτού, αποδίδοντάς τα στην ανεπαρκή συντήρηση τόσο της γραμμής όσο και των συρμών. Όπως επισημάνθηκε, οι συχνές βλάβες και η ακινητοποίηση του τρένου έχουν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, αλλά και στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

Παρότι η νέα συμφωνία προβλέπει επενδύσεις, νέο τροχαίο υλικό και έργα ασφάλειας στις κεντρικές σιδηροδρομικές γραμμές, δεν είναι σαφές αν και σε ποιο βαθμό θα περιλαμβάνει τη γραμμή Διακοπτού- Καλαβρύτων.

Ανοιχτά παραμένουν τα κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου , την ώρα που το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε την αναθεωρημένη σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train.

Η νέα Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου με Hellenic Train

Αλλάζει από σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου η Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου με τη Hellenic Train, με συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ και νέους κανόνες στον σιδηρόδρομο, που θα περιλαμβάνουν αυστηρότερες ρήτρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τα βασικά σημεία της αναθεωρημένης σύμβασης προβλέπουν:

308 εκατ. ευρώ για 23 νέα τρένα.

112 εκατ. ευρώ για νέα αμαξοστάσια, αναβαθμίσεις και ψηφιακά συστήματα

Ανάμεσα στις νέες ρήτρες που θα τεθούν σε ισχύ, θα εφαρμοστεί ρήτρα καταγγελίας σύμβασης σε περίπτωση που τα νέα τρένα δεν είναι στην Ελλάδα το 2027.

Ακόμη, θα επιβάλλονται αυστηρότερες ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις, ακινητοποιήσεις και αθέτηση της υποχρέωσης συντήρησης των τρένων ενώ θα διπλασιαστούν οι αποζημιώσεις επιβατών σε περίπτωση ακινητοποιήσεων.

Τέλςο προβλέπεται η παρακολούθηση εκτέλεσης δρομολογίων με το νέο ψηφιακό σύστημα γεωεντοπισμού - διαφανής μηχανισμός πληρωμών αντί για το σημερινό έγχαρτο σύστημα.

«Η αναθεωρημένη σύμβαση του ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train «κλειδώνει» συνολικές επενδύσεις 420 εκατ. ευρώ, ενεργοποιεί ρήτρες υπέρ του Δημοσίου για καθυστερήσεις στα δρομολόγια, θεσπίζει νέο πλαίσιο προστασίας επιβατών με διπλασιασμό αποζημιώσεων, αυστηροποιεί τους κανόνες συντήρησης και διαθεσιμότητας στόλου, ενώ προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση προσωπικού καθηκόντων ασφαλείας και ψηφιακή μέτρηση εκτέλεσης έργου μέσω του νέου συστήματος γεωεντοπισμού», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Νέα ηλεκτροκίνητα τρένα Coradia Stream

Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου, θα ενταχθούν στο δυναμικό του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου 23 νέοι ηλεκτροκίνητοι συρμοί τύπου Coradia Stream. Πρόκειται για ηλεκτροκίνητους συρμούς νέας γενιάς, σχεδιασμένους για υπεραστικές και προαστιακές επιβατικές υπηρεσίες.

Οι συρμοί διαθέτουν χαμηλό δάπεδο και επιβίβαση χωρίς σκαλιά, αυξημένη χωρητικότητα (335 θέσεις ανά υπεραστικό και 362 ανά προαστιακό συρμό), μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, προσαρμοζόμενο LED φωτισμό, ειδικούς χώρους για ποδήλατα, καρότσια και μεγάλες αποσκευές, καθώς και ενισχυμένη ηχομόνωση.

Όσον αφορά την ασφάλεια και λειτουργία, σε αυτούς ενσωματώνονται πλήρως τα ευρωπαϊκά συστήματα ETCS για τον έλεγχο κυκλοφορίας και ταχύτητας, καθώς και το TCMS για την κεντρική διαχείριση όλων των κρίσιμων λειτουργιών του συρμού, με συνεχή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα αυτόματων παρεμβάσεων όπου απαιτείται.

Οι συρμοί έχουν μέγιστη ταχύτητα 160 χλμ./ώρα με δυνατότητα αναβάθμισης όπου το δίκτυο επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες και παρουσιάζουν έως 10% μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Η πλατφόρμα Coradia Stream αποτελεί δοκιμασμένη λύση της Alstom, με εκτεταμένη χρήση διεθνώς με πάνω από 4.500 συρμούς σε λειτουργία σε Ευρώπη, Αφρική και Βόρεια Αμερική.

Από το σύνολο των 23 συρμών, 12 προορίζονται για τον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 11 για την ενίσχυση των προαστιακών γραμμών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το κόστος επένδυσης για τους νέους συρμούς αντιστοιχεί σε 308.000.000 ευρώ και το αναλαμβάνει αποκλειστικά η Hellenic Train.

Ταυτόχρονα, με βάση την αναθεωρημένη σύμβαση αναλαμβάνει την υποχρέωση για ακόμη 20.000.000 ευρώ που αφορά την ανακαίνιση του υπάρχοντος στόλου και ακόμη 35.000.000 για υποδομές συντήρησης και συστήματα.

Νέα υποδομή και συστήματα στον Άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη μαζί με επεκτάσεις προς Πάτρα και Βόρεια Ελλάδα

Σε πλήρη εξέλιξη και εντός χρονοδιαγράμματος βρίσκονται τα έργα υποδομής στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη ο οποίος από το καλοκαίρι του 2026 θα διαθέτει σε διπλή γραμμή 100% σηματοδότηση, 100% τηλεδιοίκηση και 100% ETCS - σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων (το τελευταίο δεν περιλαμβανόταν στη σύμβαση 717).

Τα ίδια συστήματα θα είναι εγκατεστημένα και στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Ειδομένη έως τα σύνορα της χώρας, καθώς το έργο παραδίδεται τον Απρίλιο του 2026. Ταυτόχρονα δημοπραττείται πλήρης ανακαίνιση του τμήματος Αχαρνές - Οινόη και προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στο Δομοκό.Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων και τα νέα τρένα στο δίκτυο, το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη θα εκτελείται σε λιγότερο από 3,5 ώρες.

Έως το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί επίσης:

Η υπογειοποίηση των Σεπολίων που αυτή τη στιγμή διχοτομεί την Αθήνα με πολλαπλές ισόπεδες διαβάσεις.

Οι γραμμές Λάρισας - Βόλου και Παλαιοφάρσαλου - Καλαμπάκας (Έργα Daniel)

Ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής (Λιόσια - Μέγαρα) και ο Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΝΣΣ - Αγχίαλος - με δυνατότητα επέκτασης προς Γέφυρα).

Η επέκταση προς την Πελοπόννησο θα έχει ενεργοποιηθεί έως τον Ψαθόπυργο (15 χλμ από την Πάτρα) και τα έργα θα συνεχιστούν προς Ρίο και Πάτρα.

Η γραμμή Λουτράκι - 'Αγιοι Θεόδωροι

Τα έργα που ακολουθούν κατά προτεραιότητα είναι η πλήρης ανάταξη των γραμμών στη Βόρεια Ελλάδα, η υλοποίηση των έργων στο τμήμα Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και η επέκταση προς την Πάτρα.

Τέλος, υπεγράφη πριν από τρεις εβδομάδες η συμφωνία για τον κάθετο άξονα Ελλάδας - Βουλγαρίας - Ρουμανίας που βγάζει τη χώρα μας από τη σιδηροδρομική απομόνωση και θα συμβάλλει σημαντικά στις εξαγωγές και στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα στενά του Βοσπόρου.

Νέοι Σταθμοί

Εκκινεί στις αρχές του 2026 η Α' φάση ανακαίνισης των Σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως το φθινόπωρο του 2026. Ταυτόχρονα δημοπρατείται η ανακαίνιση των σταθμών του Προαστιακού Αττικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης ενώ παραδίδονται 4 νέοι σταθμοί στην Πελοπόννησο.

Με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, συνολικά 35 επιπλέον σιδηροδρομικοί σταθμοί σε όλη τη χώρα θα αναβαθμιστούν τόσο αισθητικά όσο και σε υποδομές προσβασιμότητας για ΑμεΑ.

Η Β' φάση για τους κεντρικούς Σιδηροδρομικούς Σταθμούς Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά βρίσκεται σε φάση αρχιτεκτονικών προτάσεων.

Ρήτρες χρονοδιαγραμμάτων - Αυστηρότερες κυρώσεις

Το καθεστώς κυρώσεων στη νέα αναθεωρημένη σύμβαση είναι σαφώς αυστηρότερο, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται συγκεκριμένο πλαίσιο ποινών για τις καθυστερήσεις των δρομολογίων.

Από 1η Ιανουαρίου του 2026 ενεργοποιείται νέο πλαίσιο ποινών για ακινητοποιήσεις συρμών λόγω βλαβών, με δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από το ελληνικό Δημόσιο, εφόσον διαταράσσεται άνω του 10% των ετήσιων δρομολογίων.

Το δικαίωμα ενεργοποιείται σε περίπτωση διατάραξης των δρομολογίων για τουλάχιστον 2 συνεχόμενες ημέρες ή τουλάχιστον 5 ημέρες σε διάστημα ενός μήνα. Προβλέπονται ποινές μέχρι 1 εκατ. Euro υπέρ του Δημοσίου και αύξηση αποζημιώσεων επιβατών.

Ειδικότερα, με τη νέα σύμβαση θεσπίζεται αυστηρότερο και ενισχυμένο πλαίσιο αποζημιώσεων επιβατών, προβλέποντας, για πρώτη φορά, διπλασιασμό των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις σοβαρών συμβάντων κατά την εκτέλεση των δρομολογίων.

Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος δρομολόγησης των νέων τρένων, προβλέπεται εξάμηνο περιθώριο συμμόρφωσης, μετά το οποίο το Δημόσιο μπορεί να καταγγείλει οριστικά τη σύμβαση και να την αναθέσει σε άλλο πάροχο. Αντίστοιχα βέβαια σε περίπτωση μη έγκαιρης αποκατάστασης της υποδομής, το ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να αποζημιώσει τον πάροχο για ανεκτέλεστα δρομολόγια.