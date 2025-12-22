Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του- «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι...»

Τρεις μέρες μετά τον αναπάντεχο θάνατο του βρέφους στο κρεβάτι που κοιμόταν με τους γονείς και το δίδυμο αδερφάκι του, τα ερωτήματα παραμένουν, με τους γονείς και τους στενούς συγγενείς του να περιμένουν τις επίσημες απαντήσεις.

Στο MEGA μίλησε μία οικογενειακή φίλη και η γιαγιά του αδικοχαμένου μωρού. Η ίδια, τον Απρίλιο του 2023, θρηνούσε για τον χαμό του γιου της σε τροχαίο επί της λεωφόρου Μεσογείων.

Τώρα, περιμένει να μάθει πώς και γιατί η εγγονή της, έχασε τη ζωή της.

«Φταίνε και οι δύο»

«Το περιβάλλον ήταν ότι δεν υπήρχε δωμάτιο για τα μωρά. Τα είχαν σε ένα υπνοδωμάτιο που ήταν και οι γονείς και τα μωρά. Θα μου πεις είναι μωράκια. Δεν έχει σημασία. Τα παιδιά θέλουν τον χώρο τους».

Η γιαγιά του νεκρού βρέφους πιστεύει πως η 19χρονη κόρη και ο συνομήλικος γαμπρός της, έκαναν ένα λάθος τραγικό το τελευταίο διάστημα. Δεν έπρεπε, όπως λέει, ποτέ οι γονείς να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τα παιδιά τους.

«Ούτε να κοιμούνται με τους γονείς στο κρεβάτι. Ανεπίτρεπτο. Φταίνε και οι δύο, αλλά πιο πολύ ο άλλος (ο πατέρας). Κοιμάται πολύ βαριά».

«Εγώ θα τον βάλω στο χώμα»

Τι συνέβη εκείνη τη μοιραία νύχτα; Καταπλάκωσαν οι γονείς το άτυχο αγγελούδι και προκάλεσαν άθελά τους τον θάνατό του; Μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο που μένει να φανεί από την ιατροδικαστική εξέταση;

Η γιαγιά του βρέφους, υποθέτει πως το νήμα στη ζωή της εγγονής της, έκοψε ο πατέρας της.

«Υποθέσεις κάνουμε. Αλλά αν τυχόν είναι αυτό που υποψιάζομαι εγώ, θα τον βάλω στο χώμα. Είχαν δύο λίκνα μέσα στο δωμάτιο».

Η ίδια λέει ότι είχε επισημάνει τους κινδύνους, αλλά δεν την άκουγε κανείς.

«Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν»

Οι 19χρονοι γονείς υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή πως όταν ξύπνησαν βρήκαν την κόρη τους νεκρή και την μετέφεραν σε νοσοκομείο.

«Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα, και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη. Είχε γεννηθεί απλά πρόωρο, είχε γεννηθεί πρόωρο και εντάξει πέρασε ό,τι περνάει ένα μωρό μέσα σε μία μονάδα».

Επαναλαμβάνουν πως κατά τη διάρκεια εκείνης της νύχτας, δεν κατάλαβαν τίποτα το ανησυχητικό. Συνήθιζαν να κοιμούνται με τα παιδιά τους και, όπως λένε, πρόσεχαν για να μην σημειωθεί κάποιο ατύχημα.

Όπως πιστεύει η γιαγιά του νεκρού βρέφους, πολύ σύντομα το ζευγάρι θα πάψει να είναι ενωμένο και θα οδηγηθεί στον χωρισμό.

«Η λατρεία κάποια στιγμή γίνεται και πικρία. Γιατί; Αυτά τα παιδιά θα χωρίσουν. Δεν χαίρομαι. Θα χωρίσουν γιατί ο ένας ρίχνει ευθύνες στον άλλον».

Σε άλλο δωμάτιο εκείνη τη νύχτα, κοιμόταν και ένας στενός συγγενής του ζευγαριού, που όπως ανέφερε, δεν κατάλαβε το παραμικρό από τα όσα έγιναν.

«Η νεκροψία θα δείξει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα. Απλά τώρα ό,τι μαθαίνουμε και ό,τι ξέρουμε. Ο κουνιάδος μου δεν μπορεί να γνωρίζει, γιατί ήταν στο σαλόνι», λέει η γιαγιά του βρέφους.

«Ήταν υγιέστατο το μωρό»

Στενή οικογενειακή φίλη, λέει ότι το βρέφος ήταν υγιέστατο το τελευταίο διάστημα.

«Το παιδί είχε περάσει μία ουρολοίμωξη πρόσφατα και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Παίδων που σημαίνει ότι το παιδί ‘ξεσκονίστηκε’ εκεί μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια παθολογική αιτία».

Τρία λεπτά αρκούν

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης σημειώνει: «Τρία λεπτά αρκούν για την απόφραξη των αεροφόρων οδών για να προκληθεί ο ασφυκτικός θάνατος».