Οι τιμωρίες στους μαθητές ντίλερ από τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος- Σκηνές βίας on camera- ΒΙΝΤΕΟ

Ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της ομάδας, χωρίς να δείχνουν τον παραμικρό φόβο, προέβαλλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρηματικά ποσά που κέρδιζαν από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Στο υλικό καταγράφονται σκηνές ωμής βίας: χτυπούν έναν ανήλικο με αγριότητα στο πρόσωπο, εξαναγκάζουν έναν δεύτερο να γονατίσει, ενώ σε άλλον μαθητή επιβάλλουν να καπνίσει.

Βίντεο–ντοκουμέντο που έφερε στο φως το MEGA αποκαλύπτει τα ηγετικά στελέχη εγκληματικής οργάνωσης , η οποία στρατολογούσε μαθητές ως «βαποράκια», να επιβάλλουν τιμωρίες σε ανηλίκους που δεν συμμορφώνονταν με τις εντολές τους.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Οι διάλογοι προκαλούν σοκ.

Αρχηγός: Πού είναι ο … ρε;

Μέλος: Πάω τώρα σπίτι του

Αρχηγός: Πες του να μου απαντήσει στα κινητά γιατί θα τον… Αύριο είναι η ημερομηνία του… Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει και ξύλο.

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν 20χρονος αλλοδαπός με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», υπεύθυνος για δύο ομάδες που είχαν αναλάβει την αγοραπωλησία της κοκαΐνης και της κάνναβης.

Υπαρχηγός, ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδώνυμο «Ζούμπο», υπεύθυνος ομάδας για τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών.

Αρχηγός: ‘Ελα, τι μου κλείνεις εμένα το τηλέφωνο στη μάπα;

Μαθητής: Κατά λάθος το έκανα.

Αρχηγός: …το σπίτι σου παλιομπάσταρδε. Πού είσαι;

Μαθητής: Σχολείο

Αρχηγός: 6 του μήνα έχεις 200 ευρώ τα φέρεις.

Το πάρκο Ναπολέων Ζέρβα στα Άνω Πατήσια, ήταν το σημείο συνάντησης αλλά και το κέντρο λήψεων αποφάσεων από την εγκληματική οργάνωση.

Μέσα σε 3 μήνες έγιναν τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες σε σχολεία και πλατείες σε τρεις περιοχές της Αττικής. 10 ευρώ πωλούσαν το γραμμάριο κάνναβης και 50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνης.