Διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία: Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και οι τιμωρίες των ανήλικων μελών- ΒΙΝΤΕΟ

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των 12 συλληφθέντων για διακίνηση κοκαΐνης και χασίς μέσα σε σχολεία, όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews.

Ένα από τα αρχηγικά μέλη φέρεται να μιλάει με ανήλικο διακινητή απειλώντας τον οτι «θα φάει πολύ ξύλο αν δεν υπακούσει τις εντολές του». Στα Χανιά συνελήφθησαν άλλοι δύο ανήλικοι, μέλη του ίδιου κυκλώματος, που πουλούσαν ναρκωτικά σε σχολική εκδρομή.

Σημειώνεται πως η αστυνομία έφτασε στα ίχνη της συμμορίας, μετά από επώνυμη καταγγελία στην Ασφάλεια Αττικής, που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο. Αμέσως, έγιναν επισυνδέσεις στα κινητά τηλέφωνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης.

Στα social media, τα αρχηγικά μέλη ανέβαζαν τους εξευτελισμούς αλλά και τους ξυλοδραμούς των ανήλικων μελών του κυκλώματος.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν.

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να συναντηθούν.

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία έχει καταγραφεί διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

Ανήλικος: Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

Αρχηγός: Δέν θέλετε άλλα;

Ανήλικος: Θέλουμε.

Αρχηγός: Τι;

Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, με το ψευδώνυμο Φρατέλο, και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδόνυμο Ζούμπο. Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε συνήθως η διακίνηση.

Μελη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε».

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές. Μάλιστα, είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους.

Εκτός απο την σωματική τιμωρία, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν χρέωμα, και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν το Instagram και το Signal.

Μέσω των εφαρμογών αυτών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Δέκα ευρώ πουλούσαν το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης.