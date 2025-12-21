Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του Μάριου: «Αυτά τα Χριστούγεννα έχουν νέα ζωή»

Ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης στέλνει από την Ιταλία η μητέρα του 18χρονου Μάριου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Με λόγια γεμάτα αισιοδοξία, μιλά για τη σταδιακή βελτίωση της υγείας του παιδιού της και δεν κρύβει τη συγκίνησή της για το γεγονός ότι αυτές τις γιορτές η οικογένεια βρίσκεται ενωμένη.

Όπως τονίζει, τα φετινά Χριστούγεννα έχουν για εκείνους ξεχωριστό νόημα, καθώς συνοδεύονται από ελπίδα και προσμονή. «Κάθε παιδί δικαιούται να ελπίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά, απευθύνοντας μήνυμα σε όλους τους γονείς που δοκιμάζονται. «Να παλεύετε και να μη χάνετε ποτέ την πίστη σας. Για εμάς, αυτά τα Χριστούγεννα σηματοδοτούν μια νέα αρχή, μια νέα ζωή».