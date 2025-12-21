Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του Μάριου: «Αυτά τα Χριστούγεννα έχουν νέα ζωή»

Μήνυμα ελπίδας στέλνει η μητέρα του Μάρι...

Λόγια καρδιάς από μια μητέρα που δεν έπαψε να πιστεύει και να αγωνίζεται

Ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης στέλνει από την Ιταλία η μητέρα του 18χρονου Μάριου, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Με λόγια γεμάτα αισιοδοξία, μιλά για τη σταδιακή βελτίωση της υγείας του παιδιού της και δεν κρύβει τη συγκίνησή της για το γεγονός ότι αυτές τις γιορτές η οικογένεια βρίσκεται ενωμένη.

Όπως τονίζει, τα φετινά Χριστούγεννα έχουν για εκείνους ξεχωριστό νόημα, καθώς συνοδεύονται από ελπίδα και προσμονή. «Κάθε παιδί δικαιούται να ελπίζει», αναφέρει χαρακτηριστικά, απευθύνοντας μήνυμα σε όλους τους γονείς που δοκιμάζονται. «Να παλεύετε και να μη χάνετε ποτέ την πίστη σας. Για εμάς, αυτά τα Χριστούγεννα σηματοδοτούν μια νέα αρχή, μια νέα ζωή».

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Πώς αλλάζει η λαϊκή αγορά Αγίου Αλεξίου τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Μεσημεριανά πάρτι: Έτσι γιορτάζουν οι Πατρινοί παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στο Σκιαδά Ερυμάνθου- «Δώρο ζωής για τη Θεοδώρα μας»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο

Ειδήσεις