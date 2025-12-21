Φιλοζωικό Bazaar στην καρδιά της Πάτρας για τα αδέσποτα της πόλης

Φιλοζωικό bazaar διοργανώνεται στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας από την Τρίτη 23 έως και τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Το bazaar θα λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 το πρωί έως τις 10:00 το βράδυ, στα σπιτάκια της πλατείας, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να στηρίξουν έμπρακτα τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων της πόλης.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Σύλλογος «Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας- Save Patras Stray», με τη στήριξη και την εθελοντική συμμετοχή των ομάδων «Αδέσποτοι Εθελοντές Πάτρας», «Αδέσποτος Σκυλάκος Πάτρας» και «Θεατράκι Dogfriend».

Στο bazaar θα διατίθενται προς πώληση διάφορα είδη για κατοικίδια, αλλά και φιλοζωικά προϊόντα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών περίθαλψης, σίτισης και φροντίδας των αδέσποτων ζώων της Πάτρας.

Οι φιλόζωοι καλούνται να επισκεφθούν το bazaar και να στηρίξουν την προσπάθεια των εθελοντών, προσφέροντας βοήθεια σε μια περίοδο που οι ανάγκες των αδέσποτων αυξάνονται.