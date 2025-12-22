Η νέα Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου με Hellenic Train- «Έως το 2027 το τρένο στον Ψαθόπυργο»

Υπογράφηκε η συμφωνία μεταξύ της Hellenic Train και της Alstom για την προμήθεια 23 νέων σιδηροδρομικών συρμών.

Η συμφωνία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, με έμφαση στις κύριες γραμμές.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, παράλληλα με το νέο τροχαίο υλικό προωθούνται έργα αναβάθμισης υποδομών και εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτων στον βασικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας προς την Πάτρα και τη Βόρεια Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την επέκταση προς την Πελοπόννησο, έγινε γνωστό ότι η γραμμή θα τεθεί σε λειτουργία μέχρι τον Ψαθόπυργο, έως το 2027. Η εξέλιξη αυτή διαφοροποιεί τον αρχικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τον οποίο είχε τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση και παράδοση της γραμμής μέχρι το Ρίο εντός του 2026.