Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Ελαφρύς τραυματισμός δικυκλιστή σημειώθηκε πριν από λίγο στη διασταύρωση των οδών Αγράφων και Σκίπη στο Αγρίνιο.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται λευκό ΙΧ που οδηγούσε νεαρός συγκρούστηκε με δίκυκλο που επίσης οδηγούσε άτομο νεαρής ηλικίας.

Ο δικυκλιστής βρέθηκε στην άσφαλτο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με το agriniopress.gr. Η μεταφορά του έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.