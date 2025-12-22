Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής μετά από τροχαίο

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δικυκλιστής μετά...

Bρέθηκε στην άσφαλτο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ελαφρύς τραυματισμός δικυκλιστή σημειώθηκε πριν από λίγο στη διασταύρωση των οδών Αγράφων και Σκίπη στο Αγρίνιο.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται λευκό ΙΧ που οδηγούσε νεαρός συγκρούστηκε με δίκυκλο που επίσης οδηγούσε άτομο νεαρής ηλικίας.
Ο δικυκλιστής βρέθηκε στην άσφαλτο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με το agriniopress.gr. Η μεταφορά του έγινε περισσότερο για προληπτικούς λόγους.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου ερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Ειδήσεις Τώρα

Θρίλερ με το μωρό που πέθανε στο κρεβάτι των γονιών του- «Αν είναι αυτό που υποψιάζομαι...»

Θλίψη στον Ναυτικό Όμιλο Πατρών για την απώλεια του Λευτέρη Κακουλίδη

Ποινική δίωξη σε βάρος τριών αγροτών για επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις