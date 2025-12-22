Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο Γλαύκου - ΦΩΤΟ

Τραυματίστηκε δικυκλιστής σε σύγκρουση με ΙΧ μπροστά στη ΔΕΥΑΠ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην κάθοδο της Γλαύκου, στο ύψος της ΔΕΥΑΠ, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ, σε διασταύρωση όπου υπάρχει σήμανση STOP.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστής, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκε.
Και τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr