Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο Γλαύκου - ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην κάθοδο της Γλαύκου, στο ύψος της ΔΕΥΑΠ, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ, σε διασταύρωση όπου υπάρχει σήμανση STOP.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστής, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκε.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.