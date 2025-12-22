Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο Γλαύκου - ΦΩΤΟ

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στην κάθοδο Γλαύκου - ΦΩΤΟ

Τραυματίστηκε δικυκλιστής σε σύγκρουση με ΙΧ μπροστά στη ΔΕΥΑΠ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην κάθοδο της Γλαύκου, στο ύψος της ΔΕΥΑΠ, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με ΙΧ, σε διασταύρωση όπου υπάρχει σήμανση STOP.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο δικυκλιστής, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο οδηγός του ΙΧ δεν τραυματίστηκε.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ειδήσεις Τώρα

Το χριστουγεννιάτικο (;) τρενάκι του Εμπορικού: όταν η διαφήμιση εκτροχιάζει την αισθητική

Πάτρα: Η μεγαλύτερη πιάτσα ταξί του κέντρου «στριμωγμένη» από κάδους- ΦΩΤΟ

Πόσο αυξήθηκε η κίνηση στο αεροδρόμιο του Αράξου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα

Ειδήσεις