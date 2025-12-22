Αλεξανδρούπολη: Επίθεση στον παππού του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλεξανδρούπολη η υπόθεση θανάτου 3χρονου από υποσιτισμό, με την οργή της τοπικής κοινωνίας να οδηγεί σε επεισόδια αυτοδικίας, καθώς ξυλοκόπησαν τον παππού του παιδιού.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, το σπίτι είναι σχεδόν διαλυμένο, με σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένα έπιπλα και σημάδια μανίας σε κάθε δωμάτιο, ενώ ο παππούς δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δέχθηκε από ομάδα ατόμων της περιοχής.

Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για πολυοργανική ανεπάρκεια από σοβαρό υποσιτισμό και πληροφορίες για τριήμερο κλείδωμα του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό, ενώ η 23χρονη μητέρα ετοιμάζεται να απολογηθεί.

Στο επίκεντρο της τραγωδίας βρίσκεται ο θάνατος του 3χρονου, που μεταφέρθηκε νεκρό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης από τη μητέρα του και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, πέθανε από πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω σοβαρού υποσιτισμού, σε συνθήκες που ερευνώνται και περιλαμβάνουν πληροφορίες για πολυήμερη απομόνωση του παιδιού σε δωμάτιο χωρίς τροφή και νερό.

Η 23χρονη μητέρα έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ οι καταθέσεις των παππούδων, αλλά και του πατέρα που βρίσκεται στις φυλακές της Τουρκίας, θεωρούνται κρίσιμες για να αποκαλυφθεί πόσο βαθιά ρίζωσε η παραμέληση και γιατί κανένα «καμπανάκι» δεν χτύπησε εγκαίρως πριν φτάσουμε σε έναν θάνατο παιδιού και μια γειτονιά στα όρια της έκρηξης.