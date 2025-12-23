Επίδομα θέρμανσης: Σήμερα η πίστωση της προκαταβολής

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς περισσότερων από 1 εκατομμύριο νοικοκυριών πιστώνονται σήμερα, 23 Δεκεμβρίου, τα πρώτα χρήματα του επιδόματος θέρμανσης, ανοίγοντας τον κύκλο πληρωμών για τη φετινή χειμερινή περίοδο. Πρόκειται για την προκαταβολή της ενίσχυσης, η οποία καταβάλλεται πριν από τα Χριστούγεννα και αφορά όσους υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση, με τα ποσά να διαμορφώνονται ανάλογα με το αν ο δικαιούχος είχε λάβει επίδομα και την περσινή χρονιά ή εντάσσεται για πρώτη φορά στο μέτρο.

Ειδικότερα, οι παλαιοί δικαιούχοι λαμβάνουν σήμερα το 60% του ποσού που είχαν εισπράξει πέρυσι, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ανέρχεται στο 50% του επιδόματος που τους αναλογεί για τη φετινή περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που πιστώνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν υποβληθεί συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα. Το συνολικό επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει έως τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Το ποσό που δικαιούται κάθε νοικοκυριό προκύπτει με βάση τη λεγόμενη «βαθμοημέρα», δηλαδή τον συντελεστή ψύχους της περιοχής, ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62. Στο ποσό προστίθεται προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ενώ σε περιοχές με δριμύ ψύχος προβλέπεται επιπλέον αύξηση 25%.

Ενδεικτικά, δικαιούχος που είχε λάβει πέρυσι 300 ευρώ, σήμερα θα δει στον λογαριασμό του 180 ευρώ. Νέος δικαιούχος με συνολικό δικαίωμα 150 ευρώ θα λάβει το ελάχιστο ποσό των 80 ευρώ. Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας δικαιούται 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ρεύμα, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε 256 και 324 ευρώ. Σε περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Ξάνθη ή το Βέρμιο, τα ποσά αυξάνονται σημαντικά και μπορεί να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.

Η σημερινή πληρωμή αφορά την προκαταβολή και αγορές καυσίμων με παραστατικά έως 30 Νοεμβρίου 2025 που είχαν δηλωθεί έως 5 Δεκεμβρίου. Η επόμενη δόση θα καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις έως 15 Απριλίου, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.