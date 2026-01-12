Πάτρα: Νέα στοιχεία για τη 16χρονη Λόρα- Το iPhone και η επίσκεψη σε ενεχυροδανειστήριο πριν την εξαφάνισή της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αστυνομικών Αρχών για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί να δείχνουν ότι η ανήλικη είχε προβεί σε συγκεκριμένες κινήσεις λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, οι οποίες φαίνεται πως σχετίζονται άμεσα με την εξασφάλιση χρημάτων και την οργάνωση της μετακίνησής της.

Η 16χρονη, φέρεται να είχε αγοράσει τις προηγούμενες ημέρες ένα iPhone από συμμαθητή της, ενώ σε άλλη συμμαθήτριά της είχε αναφέρει πως χρειαζόταν χρήματα γιατί «κάπου θέλει να πάει». Το συγκεκριμένο κινητό εξετάζεται πλέον ως κρίσιμο στοιχείο, καθώς μέσω αυτού επιχειρείται να χαρτογραφηθεί το τελευταίο διάστημα των επικοινωνιών της πριν εξαφανιστεί.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι Αρχές και στο γεγονός ότι η Λόρα φέρεται να επισκέφθηκε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, όπως προκύπτει από υλικό που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία. Εκεί εκτιμάται ότι ενδεχομένως προσπάθησε να εξασφαλίσει χρήματα.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση παίζει και το ταξί με το οποίο η 16χρονη έφτασε στην Αθήνα. Ο οδηγός έχει ήδη εντοπιστεί και καταθέσει στις Αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ταξίδευε μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, χωρίς να τη συνοδεύει κάποιο άλλο πρόσωπο.

Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας σε φούρνο της Πάτρας, όπου η Λόρα είχε καταγραφεί να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο. Αν και δεν φαίνεται να επιβιβάστηκε στο όχημα, οι αστυνομικοί αναζητούν τις πινακίδες, καθώς ο οδηγός θεωρείται πρόσωπο-κλειδί για την υπόθεση.