Αναζητήσεις στην Πάτρα και μέσω facebook για την 16χρονη Λόλα - Επιστρατεύονται και τα social media - ΦΩΤΟ

Ως ενεργό συναγερμό κοντά τους βλέπουν οι χρήστες των social media και ειδικότερα του facebook -κυρίως στην αχαϊκή πρωτεύουσα- την έρευνα που γίνεται από το Χαμόγελο του Παιδιού για να εντοπιστεί η 16χρονη Λόλα.

Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία άνοιξαν ξανά τα σχολεία, και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της. Η ανήλικη είχε μετακομίσει στην Ελλάδα από τη Γερμανία πριν από περίπου τρία χρόνια μαζί με την οικογένειά της και διέμεναν μόνιμα στην Πάτρα.

Στη ροή ενημέρωσής τους, χρήστες του facebook στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή βλέπουν ενεργό συναγερμό από το "Χαμόγελο του Πσιδιού" και καλούνται να βοηθήσουν στις έρευνες που γίνονται για εντοπισμό της ανήλικης.