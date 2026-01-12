Συγκίνηση για την συνταξιούχο δασκάλα του 10ου Δημοτικού σχολείου Πατρών, Λίτσα Καραγιάννη

Το περασμένο Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 κηδεύτηκε στις 11 το πρωί, στην ενορία της, τον Ιερό Ναό Παντανάσσης, η αγαπητή εκπαιδευτικός Κανέλλα (Λίτσα) χήρα Νικ. Λυμπέρη το γένος Καραγιάννη που έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στα 96 της χρόνια. Ακολούθησε η ταφή της στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο της Πάτρας.

Η εκλιπούσα άνηκε στην παλαιότερη γενιά των εκπαιδευτικών με σημαντικό έργο και προσφορά ως δασκάλα. Η Λίτσα Καραγιάννη Λυμπέρη δίδαξε για πολλά χρόνια στο 10ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας στην οδό Κορίνθου 335 που είναι γνωστό και ως Διακίδειο μιας & στεγάζεται σε ιδιόκτητο νεοκλασικό κτίριο που κληροδοτήθηκε από τον ευεργέτη της πόλης Ιωάννη Διακίδη.

Η Λίτσα Καραγιάννη υπήρξε πέρα από μία θαυμάσια εκπαιδευτικός με άρτια κατάρτιση και μεταδοτικότητα στους μαθητές της και μία ευγενής γυναίκα που πάντα ξεχώριζε. Μάλιστα όπως θυμήθηκαν παλαιότεροι μαθητές της που ακολουθούν σήμερα το λειτούργημα του εκπαιδευτικού, η Λίτσα Καραγιάννη από τα χρόνια του '60 κιόλας είχε ακολουθήσει πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας όπως ένα παιχνίδι με ξυλάκια αλλά & την ομαδο-συνεργατική μέθοδο που έμελλε τα κατοπινά χρόνια να καθιερωθεί ευρύτερα.

Στο ναό της Παντανάσσης ήταν εκεί και την αποχαιρέτισαν η αδελφή της Κλημεντία Καραγιάννη και τα αγαπημένα της ανίψια, καθώς και εκπαιδευτικοί και παλιοί μαθητές της που θυμήθηκαν με συγκίνηση τα πρώτα τους μαθητικά χρόνια και τις πρώτες τόσο σημαντικές γνώσεις που έλαβαν από τη δασκάλα τους, την αείμνηστη πλέον Λίτσα Καραγιάννη.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ