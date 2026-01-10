Πάτρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο από 12 έως 17/1

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 12/1/2026 έως 17/1/2026.

Συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.

Τρίτη 13 (7 μ.μ.): Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας συζητά το βιβλίο «Χειμωνιάτικα όνειρα» του F. Scott Fitzgerald που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χνάρι. Θα προηγηθεί η κοπή της πίτας της Λέσχης και θα προσφερθούν δωράκια στους συμμετέχοντες.

Πέμπτη 15 (6 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!! Αυτή την Πέμπτη θα φτιάξουμε επίσης, σελιδοδείκτες με κλωστές.

Σάββατο 17 (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

Δημιουργούμε ένα Αναγνωστικό Ημερολόγιο, με ήρωες που μας εμπνέουν, ονόματα αγαπημένων συγγραφέων και τίτλους βιβλίων που θέλουμε να διαβάσουμε!!!

Σάββατο 17 (12:30-1:30): Ξενάγηση στην έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» και συνάντηση με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν.