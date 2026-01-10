Πάτρα: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Πολύεδρο από 12 έως 17/1

Εκθέσεις, δράσεις για παιδιά και εκδηλώσεις πρωταγωνιστούν αυτήν την εβδομάδα στο Πολύεδρο
Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 12/1/2026 έως 17/1/2026.
Συνεχίζεται η έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» Ομαδική Εικαστική Έκθεση Ζωγραφικής, Γλυπτικής, Χαρακτικής, Εφαρμογών και Φωτογραφίας.
Τρίτη 13 (7 μ.μ.): Η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας συζητά το βιβλίο «Χειμωνιάτικα όνειρα» του F. Scott Fitzgerald που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χνάρι. Θα προηγηθεί η κοπή της πίτας της Λέσχης και θα προσφερθούν δωράκια στους συμμετέχοντες.
Πέμπτη 15 (6 μ.μ.): «Με βελόνα και κλωστή»
Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας… Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!! Αυτή την Πέμπτη θα φτιάξουμε επίσης, σελιδοδείκτες με κλωστές.
Σάββατο 17 (10:30-12:30): Εκπαιδευτική δράση για παιδιά
Δημιουργούμε ένα Αναγνωστικό Ημερολόγιο, με ήρωες που μας εμπνέουν, ονόματα αγαπημένων συγγραφέων και τίτλους βιβλίων που θέλουμε να διαβάσουμε!!!
Σάββατο 17 (12:30-1:30): Ξενάγηση στην έκθεση «Μεταξύ Σιωπής, Μνήμης και Ανέμου» και συνάντηση με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr