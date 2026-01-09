Πάτρα-Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς": Εγκαίνια έκθεσης τεκμηρίων «Οι Δίαυλοι»

Τα εγκαίνια της έκθεσης τεκμηρίων με τίτλο "Οι Δίαυλοι" θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13/1/2026 στις 19.00 στην Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" στην οδό Κορίνθου 241, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου:

Η ευκαιρία που μας δόθηκε να «ξύσουμε» την επιφάνεια των χαμένων ιστοριών του 19ουαιώνα για την πόλη μας άνοιξε νέους δρόμους και μας οδήγησε σε έναν ευρύτερο κύκλο έρευνας, ο οποίος στην πορεία του ενέπλεξε πολλές πλευρές της οικονομικής, εμπορικής, ναυτιλιακής ζωής, καθώς και της επικοινωνίας.

Αφετηρία υπήρξε η διερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων του Κωστή Παλαμά με τον κλάδο της οικογένειας του, που διέμενε στην Τεργέστη, καθώς και η μελέτη των αναγνωσμάτων του Ποιητή στα μαθητικά του χρόνια στο Μεσολόγγι. Οι συνδέσεις αποδείχθηκαν άμεσες και εύκολα ορατές. Ο ίδιος ο Παλαμάς, όπως και οι μορφωμένοι άνθρωποι της εποχής του, είναι εξωστρεφείς και επιδιώκουν να εμφανίζονται κοσμοπολίτες. Διαβάζουν ό,τι αξιόλογο γράφεται στις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και στο σημείο αυτό συναντώνται με τα ενδιαφέροντα των εμπόρων και των ναυτιλιακών πρακτόρων. Με τον τρόπο αυτό, μια σύγχρονη έρευνα αναδεικνύει πολύ περισσότερες πτυχές από εκείνες που αρχικά είχε θέσει ως στόχο.

Η έρευνα της Στέγης Γραμμάτων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και έλαβε τον διόλου αντιφατικό τίτλο: «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών». Στο πλαίσιο της έρευνας διοργανώθηκε Ημερίδα, στην οποία συμμετείχε και η Κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων της Τεργέστης. Θα ακολουθήσει κύκλος έξι διαλέξεων στον χώρο της Στέγης Γραμμάτων, οι οποίες όμως θα πλαισιώνονται από έκθεση τεκμηρίων με τίτλο «Οι Δίαυλοι».

Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος, καθώς φορέας των ιδεών υπήρξαν τα έντυπα της εποχής, η διακίνηση των οποίων αποδείχθηκε οργανωμένη και μόνιμη. Οι ευρωπαϊκές εφημερίδες κυκλοφορούν μέσω των ταχυδρομείων και προκαλούν αντίστοιχες ελληνικές εκδόσεις. Οι ταχυδρομικοί σάκοι μεταφέρονται με βάση την ύπαρξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης, γεγονός που καθιστά την Πάτρα κομβικό σημείο επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Δύσης. Όπως καθίσταται σαφές, η διερεύνηση της ζωής του Ποιητή αγγίζει ουσιαστικές και λιγότερο φωτισμένες πλευρές της πρόσφατης πατρινής ιστορίας.

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00.

Εκτίθενται τεκμήρια που ανήκουν στους φορείς:

Μουσείο Τύπου-Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και

«Ίδρυμα Κωστής Παλαμάς» -Αθήνα.

Στους κυρίους

Αλέξανδρο Γαληνό, Αντιπρόεδρο Ελληνικής Φιλοτελικής Εταιρείας

Ιωάννη Σκαρμούτσο, Πρόεδρο Φιλοτελικής Εταιρείας Αγρινίου

Ηλία Φαρμάκη, Πρόεδρο Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών

Νικόλαο Παπανικολάου, Γενικό Γραμματέα Φιλοτελικής Εταιρείας Πατρών,

Στους συμπολίτες μας

Αναστασία Κολοκοτσά,

Μαριζάν Μόρφυ-Καρατζά

Παναγιώτη Καρώνη

Γιώργο Παναγιωτόπουλο

Αντώνη Σκιαθά.

*Οι εκδηλώσεις του κύκλου «Η Ασάλευτη Ζωή και η Κίνηση των Ιδεών» και η έκθεση «Δίαυλοι» διοργανώνονται από κοινού με το Εργαστήριο Αρχειακών Τεκμηρίων & Τύπου (ΕΑΤΤ) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο κύκλος των ομιλιών θα ξεκινήσει την ημέρα των εγκαινίων με την ομιλία του κ. Λεωνίδα Σωτηρόπουλου, Ομότιμου Καθηγητή Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.