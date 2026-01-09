Μελία Κράιλινγκ: Πώς προέκυψε η συμμετοχή της στο Emily in Paris

Την ιστορία πίσω από τη συμμετοχή της στο Emily in Paris αποκάλυψε η Μελία Κράιλινγκ. Η ηθοποιός εμφανίζεται στην πέμπτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, που πήρε το πράσινο φως για έναν ακόμα κύκλο.

Όπως ανέφερε, αν δεν είχε βρεθεί για διακοπές στην Ελλάδα, δεν θα είχε προκύψει η συγκεκριμένη συνεργασία.

«Είχα έρθει στην Αθήνα έτοιμη να πάω διακοπές στα νησιά και με πήρε τηλέφωνο ο casting director και μου είπε ότι ψάχνουν μία Ελληνίδα που να είναι στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή για τα γυρίσματα. Αν δεν είχα έρθει τότε για διακοπές δεν θα είχε συμβεί αυτό. Θα ήμουν μια Ελληνίδα στην Αμερική», είπε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno.

Στην ίδια συνέντευξη, η Μελία Κράιλινγκ εξήγησε πώς μπήκε στη ζωή της η υποκριτική, παρότι αρχικά ασχολήθηκε με μια άλλη μορφή τέχνης, τον χορό. «Για την ενασχόλησή της με την υποκριτική, είπε: «Μου προέκυψε πιο μεγάλη, γύρω στα 20, που είχα την ωριμότητα να καταλάβω τι είναι αυτή η δουλειά. Πιο πριν σπούδαζα σύγχρονο χορό», μοιράστηκε.

Όσον αφορά στην επιστροφή της στο θέατρο μετά από δεκαπέντε χρόνια, η ηθοποιός σημείωσε: «Πρώτη μου φορά στο θέατρο μετά από 15 χρόνια όταν πρωτοξεκίνησα, οπότε είναι σαν ένα νέο κεφάλαιο για μένα και είναι πολύ ωραίο και έχω εθιστεί λίγο».