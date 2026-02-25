Ώρα να γνωρίσουμε τον  «Άγνωστο Πατραϊκό»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας παρουσιάζει τη νέα του έκδοση «Ο Άγνωστος Πατραϊκός» που έγραψε ο Γιώργος Καρέλας.

Το βιβλίο είναι μια ιστορική έκδοση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό και φωτίζει άγνωστες πτυχές του Πατραϊκού Κόλπου – ενός θαλάσσιου χώρου με καθοριστικό ρόλο στην ιστορία, την οικονομία, τη ναυσιπλοΐα και τη μνήμη της περιοχής.

Το βιβλίο αποτελεί ένα ταξίδι στον χρόνο και στον βυθό: από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή, από τις μεγάλες ναυμαχίες έως τα σιωπηλά ναυάγια που αναπαύονται κάτω από τα ήρεμα νερά του κόλπου. Με αφηγηματικό ύφος και βασισμένο σε εκτενή πρωτογενή έρευνα, συνδυάζει ιστορικά τεκμήρια, σπάνιο φωτογραφικό υλικό, αρχειακές πηγές και προφορικές μαρτυρίες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ιστορικά ναυάγια και στην ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και στη σύγχρονη περιβαλλοντική διάσταση του Πατραϊκού κόλπου. Το βιβλίο λειτουργεί και ως πρόσκληση ευαισθητοποίησης για την προστασία της θάλασσας και της μνήμης που φιλοξενεί.

Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη.

Η επίσημη βιβλιοπαρουσίαση «Ο Άγνωστος Πατραϊκός» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ. στο ROYAL PATRAS (Ακτή Δυμαίων 53, Πάτρα).

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Αχαϊκών Σπουδών, απευθύνεται στο ευρύ κοινό και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία, τη θάλασσα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον

Για το βιβλίο θα μιλήσουν :

Κωνσταντίνα Ακτύπη, Αρχαιολόγος (MA), Υπουργείο Πολιτισμού

Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής, Διευθυντής Oceanus-Lab Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών

Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου Ομ. καθ. ΤΕΙ ΔΕ-Παν. Πατρών. Πρόεδρος Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών, Πρόεδρος Ιδρύματος Ι. & Ε. Τοπάλη.

Γεώργιος Καρέλας, Συγγραφέας

Την εκδήλωση συντονίζει ο Γεν. Γραμματέας του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. Άρης Καθρέπτας

Θα ακολουθήσει συζήτηση συνοδεία εκλεκτών οίνων.

Ο συγγραφέας σχολίασε σχετικά: «Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ) παρουσιάζει το βιβλίο "Ο Άγνωστος Πατραικός" που εκδίδει το Ινστιτούτο και συνέγραψα εγώ. Είναι μια δουλειά 30 ετών και σίγουρα αποτελεί το πρώτο αλλά κατά τα φαινόμενα και το τελευταίο βιβλίο μου μιας και μου παίρνει 30 χρόνια να ολοκληρώσω κάτι όπως πραγματικά το επιθυμώ. Η παρουσίαση θα γίνει στην Πάτρα την Τετάρτη 4 Μαρτίου ώρα 7 μμ. στον πολυχώρο Royal Σας περιμένουμε όλους».