Καθαρή Δευτέρα στην Πάτρα με χαρταετούς, χορούς, μουσική τραγούδι και σαρακοστιανά εδέσματα

Κούλουμα σε Δημοτική Πλαζ, Νότιο Πάρκο και Κόκκινο Μύλο

Η Πάτρα αποχαιρετά το Καρναβάλι του 2026 με χαρταετούς, χορούς, μουσική τραγούδι και σαρακοστιανά εδέσματα.

Σημεία αναφοράς για τον εορτασμό της φετινής Καθαρής Δευτέρας η Δημοτική Πλάζ (Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων) στην Αγυιά, το Νότιο Πάρκο και ο Κόκκινος Μύλος, όπου από τις 12.00 το μεσημέρι και μετά θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, στη Δημοτική πλάζ την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, θα εμφανιστεί το συγκρότημα «Kojam Banda», στο Νότιο Πάρκο το μουσικό σχήμα «Μεν και Δε(ν)» και στον Κόκκινο Μύλο οι «Melodic Band».

Για περισσότερο από τρεις ώρες θα ακουστούν παραδοσιακά, λαϊκά, νησιώτικα, ρεμπέτικα, χασαποσέρβικα, και ζεϊμπέκικα, μετατρέποντας σχεδόν όλο το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης σε ένα μεγάλο υπαίθριο πανηγύρι.

Οι εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέρας διοργανώνονται με την υποστήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κούλουμα Καθαρά Δευτέρα
