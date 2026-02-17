Back to Top
Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη live στο Καρναβάλι της Πάτρας

Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη live στο Καρναβάλι της Πάτρας

Μαζί με full band, στις 19/2/2026 στο Royal - Οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00

Η πολυδιάστατη καλλιτέχνιδα από την Έδεσσα, Χρυσηίδα Γκαγκούτη καταφθάνει στην Καρναβαλική Πάτρα για μία live εμφάνιση μαζί με full band την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Η Γκουρού του Έρωτα – ή αλλιώς ο λιγότερο τρομακτικός Pennywise της καρδίας μας – έρχεται σε mode Καρναβάλι, με full band, σερπαντίνες, καμένες περούκες και άγρια διάθεση να σας ανεβάσει στο άρμα, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Ετοιμάσου για το πιο καρναβαλικό set που μυρίζει μαυροδάφνη, σπρέι μαλλιών, ιδρώτα και σκορδαλιά όπου τίποτα δεν έχει συνοχή, όπως το ζεις με το situationship σου.

*Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στο Royal Patras - Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα 263 33.

Doors open 20:00.

Φόρα ό,τι δεν θα φορούσες ποτέ νηφάλιος:

πριγκίπισσα με κρίση ταυτότητας, μοναχή που θέλει να την ξεμοναχιάσουν, sexy clown ή… απλώς ο εαυτός σου όταν στέλνεις στ@ πρώην.

Η Χρυσηίδα εγκρίνει.

Ως Βασίλισσα του Πατρινού Χάους, δεσμεύεται να κάνει θραύση (και ας μην είναι στο Παρίσι), να τραγουδήσει ύμνους ετεροντροπής με θράσος και να κάνει κάθε καρναβαλιστή να αναρωτηθεί «τι κάνω με τη ζωή μου και γιατί vibαρω ακούγοντας Αναστασία Γιούσεφ».

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

και στο δίκτυο καταστημάτων του: (Public, Wind, Media Markt, Shell, BP, EKO, Metro, My Market).

Tιμή εισιτηρίου: €15.

