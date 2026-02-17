Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τα άρματα του Δήμου Πατρέων στις παρελάσεις του τελευταίου τριημέρου και οι δημιουργοί τους

Μια φαντασμαγορική νύχτα που θα μας εισάγει στην τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, θα είναι αυτή της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου όπου τα φωταγωγημένα καρναβαλικά άρματα του Δήμου Πατρέων θα παρελάσουν για πρώτη φορά στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Το ραντεβού για την παρέλαση των αρμάτων θα δοθεί στις 7μμ στη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου, ενώ η παρέλαση θα αρχίσει στις 7.30μμ ακολουθώντας την Κορίνθου με κατεύθυνση προς την πλατεία Γεωργίου Α΄. Τα άρματα θα σταθμεύσουν περιμετρικά της πλατείας Γεωργίου Α΄ προκαλώντας την προσοχή και τον θαυμασμό μικρών και μεγάλων που θα τα χαρούν από κοντά και θα φωτογραφηθούν μαζί τους.

Τα άρματα που θα παρελάσουν την Παρασκευή 20/2, είναι: Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», τα άρματα του φετινού Καρναβαλιού των Μικρών «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», καθώς και το Μουσικό Άρμα.

Τα άρματα που θα παρελάσουν στη Νυχτερινή Ποδαράτη του Σαββάτου 21/2 στις 6μμ, είναι: Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, άρμα Βασίλισσας (άνθινο) με τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίζα Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» και «Ο Λογικός άνθρωπος».

Τα άρματα που θα παρελάσουν στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22/2 στις 2μμ, είναι: Προπομπός-«Patras Carnival Dj», Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος, άρμα Βασίλισσας (άνθινο) με τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίζα Φλωράτου, «Paint the city», «Ούτε στάλα νερό», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Αρλεκίνοι» για το Πανεπιστήμιο Πατρών, «Ο Αγροτοφάγος», «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», «Το Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», «Το Σχολείο», τέσσερα άρματα παλαιότερων διοργανώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών («Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι», «Αεροπλανάκι»), το Άρμα της Καρναβαλικής Ακαδημίας, τα 28 άρματα-τροχήλατες κατασκευές των πληρωμάτων και τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου.

Άρματα και δημιουργοί-κατασκευαστές

Τα άρματα που δημιουργήθηκαν στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, χαρακτηρίζονται από σατιρικό πνεύμα, σφραγίζονται από το υψηλό ποιοτικό επίπεδο και την άρτια τεχνική των δημιουργών τους, την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που έχουν καταστήσει το εργαστήρι μοναδικό στο είδος του. Συνδυάζουν τη διαχρονικότητα του καρναβαλικού πνεύματος με την επικαιρότητα των θεμάτων, που συχνά αντλούνται από τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες των καιρών.

Σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν από τους ακόλουθους καλλιτέχνες-δημιουργούς:

Προπομπός-«Patras Carnival Dj»-Χριστίνα Κουφάκη

Βασιλιάς Καρνάβαλος-Διόνυσος-Νίκος Λιβάνης

Άρμα Βασίλισσας (άνθινο)-Νίκος Λιβάνης

«Paint the city»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης

«Ούτε στάλα νερό»-Γιώργος Μπαμπίλης

«ΟΠΕΚΕ Μπε…»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης

«Αρλεκίνοι»-Νίκος Λιβάνης

«Ο Αγροτοφάγος»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης

«Καρναβαλική Πνοή»-Αλέξης Ασημακόπουλος

«Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια» (μια σαρανταποδαρούσα) από τους μικρούς κατασκηνωτές των Ημερήσιων Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήρι

«Το Κυνήγι» -Αλέξης Ασημακόπουλος

«Αφύπνιση-Ενημέρωση» -Αλέξης Ασημακόπουλος

«Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» -Αλέξης Ασημακόπουλος

«Ο Λογικός άνθρωπος» -Αλέξης Ασημακόπουλος

«Το Σχολείο» -Αλέξης Ασημακόπουλος

«Μπέμπης Καρνάβαλος»-Γιώργος Μπαμπίλης

«Καρουζέλ»-Νίκος Λιβάνης

«Σκυλάκι»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης

«Αεροπλανάκι»-Νεκτάριος Σαρηγιάννης