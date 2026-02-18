Πάτρα: Έρχεται η παράσταση "Killer Joe" σε σκηνοθεσία Αναστάση Κολοβού

Το θέατρο Επίκεντρο+ στην οδό Αγ. Διονυσίου και Νόρμαν στην Πάτρα φιλοξενεί την ομάδα “Οι Άλλοι” που θα παρουσιάσει την παράσταση "Killer Joe" του Tracy Letts σε μετάφραση Ντενίς Νικολάκου & Ιωάννη Σακαρίδη και σκηνοθεσία του Αναστάση Κολοβού, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 21:00.

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το πολυβραβευμένο «Killer Joe» του Tracy Letts, του συγγραφέα που σαρώνει τα βραβεία Pulitzer και τις σκηνές της Αμερικής, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στην Αθήνα θα ζωντανέψει και στη Πάτρα σε μια μοναδική παράσταση από την ομάδα «Οι Άλλοι», σε σκηνοθεσία του Αναστάση Κολοβού.

Πρόκειται για ένα καυστικό δράμα που ισορροπεί αριστοτεχνικά ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία και στο ψυχολογικό θρίλερ. Με χιούμορ που παγώνει το χαμόγελο και με ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει, το «Killer Joe» ρίχνει μια αμείλικτη ματιά στην ανθρώπινη απελπισία, τη βία, την εξουσία – και στο πώς η οικογένεια μπορεί να γίνει το πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο.

Όσοι το έχουν δει στο εξωτερικό μιλούν για μια εμπειρία που σε κάνει να γελάς… αν και δεν είσαι σίγουρος ότι πρέπει.

ΥΠΟΘΕΣΗ

Σε ένα προάστιο του Τέξας, η οικογένεια Σμιθ ακροβατεί ανάμεσα στην εξαθλίωση και την απόγνωση. Το σχέδιό τους; Να εισπράξουν την ασφάλεια ζωής της μητέρας. Μόνο που τίποτα δεν πάει όπως το ονειρεύτηκαν. Κάθε τους κίνηση ανοίγει έναν κύκλο απληστίας, βίας και ανατροπών – μέχρι που όλοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι χωρίς επιστροφή.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας:Tracy Letts

Μετάφραση: Ντενίς Νικολάκου, Ιωάννης Σακαρίδης.

Σκηνοθεσία: Αναστάσης Κολοβός

Πρωτότυπη μουσική: Ευαγγελινός Δημήτρης

Σχεδιασμός φωτισμών: Κυβέλη Ζώτου

Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Καλπάκα

Επιμέλεια Κίνησης: Αναστάσης Κολοβός, Ροδιά Δόβρη

Ψυχογράφημα ρόλων: Αθανασία Κούσουλα

Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Καλπάκα

Κατασκευές θεατρικών αντικειμένων: Βασίλης Κούβαρης, Δέσποινα Μανώλαρου

Φωτογραφίες: Σοφία Τσαγκαράκη

Make up artist: Ελευθερία Γκιόκα

Γραφιστικά: Αναστασία Γούναρη

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη.

Ερμηνεύουν οι: Λευκοθέα Καντάνη, Αναστάσης Κολοβός, Μαρίτα Κωστοπούλου, Νικόλας Πανταζής, Χρήστος Παρδάλης.

Ημέρα & Ώρα: Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο Επίκεντρο+.

Εισιτήρια: Κανονικό: 14 ευρώ, Μειωμένο: 12 ευρώ.

Κρατήσεις: +30 6955681856

Προπώληση: ticketservices.gr

Προπώληση: https://www.ticketservices.gr/event/periodeia-2026-killer-joe-tou-tracy-letts/?lang=el

Trailer: https://www.youtube.com/shorts/OhKE4LZk9R8

*Nα θυμίσουμε πως πριν περίπου 15 χρόνια είχε προβληθεί στις αίθουσες η ταινία "Killer Joe" σε σκηνοθεσία του θρυλικού William Friedkin. Το σενάριο υπέγραφε ο Tracy Letts και βασιζόταν στο ομώνυμο θεατρικό έργο του 1993. Στην ταινία είχαν παίξει ο Matthew McConaughey στον ομώνυμο ρόλο, και οι Emile Hirsch, Juno Temple, Gina Gershon και Thomas Haden Church.