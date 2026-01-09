Στις 22/1 στις αίθουσες το συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα, "Οι Δικοί μου Άνθρωποι"

Το ντοκιμαντέρ "Οι Δικοί μου Άνθρωποι - My People" βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας μας στις 22 Ιανουαρίου 2026, σε διανομή της The Film Group, λίγες ημέρες πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος (27 Ιανουαρίου).

Λίγα λόγια για την ταινία

Από τη σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν, έρχεται ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ για το Ολοκαύτωμα που φέρνει στο φως τη μοναδική και ξεχασμένη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων.

Μία συμπαραγωγή της Άννας Ρεζάν με τους βραβευμένους με Όσκαρ Μίτσελ Μπλοκ (Big Mama) και Κιμ Μάγκνουσον (Helium), Οι Δικοί μου Άνθρωποι είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη δύναμη της ψυχής, την ταυτότητα και την αλληλεγγύη, κατά τη διάρκεια μιας από τις σκοτεινότερες περιόδους της ιστορίας.

Η ταινία φέρνει στο φως την άγνωστη ιστορία των Ελλήνων Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και του Β' Παγκοσμίου Πολέμου – με επίκεντρο την Κατοχή, την αντίσταση και τον ηρωικό ρόλο που έπαιξε η εκκλησία.

Μέσα από το βλέμμα μιας νέας γυναίκας – της νεότερης σκηνοθέτιδας που έχει καταπιαστεί ποτέ με το θέμα του Ολοκαυτώματος – ξετυλίγεται ένα βαθιά προσωπικό ταξίδι ανακάλυψης της οικογενειακής της ιστορίας. Ένα ντοκιμαντέρ ύμνος στην αγάπη, την ενότητα και το θάρρος.

Η ταινία έχει προβληθεί και διακριθεί σε διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένων των: Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Los Angeles Greek Film Festival, San Francisco Greek Film Festival, Cyprus International Film Festival, Vail Film Festival, Bridges International Film Festival και Greek International Film Festival Tour of Canada.

Λίγα λόγια για τη σκηνοθέτιδα Άννα Ρεζάν

Μια βραβευμένη διεθνής ηθοποιός και σκηνοθέτιδα. Γνωστή από τη σειρά The Good Wife, τις σελίδες του περιοδικού Vogue και τις πασαρέλες της Νέας Υόρκης… η Άννα Ρεζάν ξεκίνησε την καριέρα της σε πολύ νεαρή ηλικία, εμφανιζόμενη σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, γεγονός που οδήγησε στη διεθνή της καταξίωση.

Σε κινηματογραφικά και μουσικά πρότζεκτ έχει συνεργαστεί με διεθνείς καλλιτέχνες, όπως τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Julio Iglesias, τον Paul McCartney, τον Amos Poe και τον Roberto Benigni. Η Ρεζάν επέστρεψε στην Ελλάδα και ξεκίνησε μόνη της τη δημιουργία του σκηνοθετικού της ντεμπούτου "Οι Δικοί μου Άνθρωποι (My People)".

Είναι συμπαραγωγός στο ντοκιμαντέρ The Re-education Camp με θέμα το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Μακρονήσου και έχει παρουσιάσει το μουσικοθεατρικό έργο Τους Παλιούς Μου Φίλους Καλώ, αφιερωμένο στην επέτειο των 50 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Φέτος συμπρωταγωνιστεί με τον ηθοποιό Eric Roberts στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της Νέας Υόρκης Great Kills και στην ταινία δράσης επιστημονικής φαντασίας City Rush 4, η οποία προβάλλεται στο Amazon Prime. Επιπλέον, θα πρωταγωνιστήσει στο θεατρικό μονόλογο Γυναικοκτονία.



Σκηνοθεσία: Άννα Ρεζάν

Αφήγηση: Άννα Ρεζάν, Παντελής Κοντογιάννης, Τράβις Κιντλ, Μάρκο Ντέιπερ.

Είδος: Ντοκιμαντέρ.

Διάρκεια: 92 λεπτά.

22 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από την The Film Group.

Ενδεχομένως η ταινία να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

