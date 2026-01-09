Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος παρέστη στην εκδήλωση μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα

Εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και την Δημοτική Αρχή & κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα Βουδ
Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και την Δημοτική Αρχή, νωρίτερα απόψε Παρασκευή 9-1-2026 στην εκδήλωση τιμής της μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, που δολοφονήθηκε, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων, στις 8 Γενάρη 1991.
Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος συμμετείχε στη συγκέντρωση και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα, που πήρε το όνομα του δολοφονημένου καθηγητή, στην πλατεία Βουδ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr