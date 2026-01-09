Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Τάκης Πετρόπουλος παρέστη στην εκδήλωση μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και την Δημοτική Αρχή, νωρίτερα απόψε Παρασκευή 9-1-2026 στην εκδήλωση τιμής της μνήμης του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα, που δολοφονήθηκε, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων, στις 8 Γενάρη 1991.

Ο Αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος συμμετείχε στη συγκέντρωση και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο έξω από το σχολικό συγκρότημα, που πήρε το όνομα του δολοφονημένου καθηγητή, στην πλατεία Βουδ.