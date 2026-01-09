Η Λ. Μενδώνη για τον Χρήστο Πολίτη: «Διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη»

Πληροφορούμενη την απώλεια του αγαπητού και δημοφιλούς ηθοποιού Χρήστου Πολίτη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρίστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια. Για το μεγάλο κοινό, ο Χρίστος Πολίτης ίσως παραμένει ταυτισμένος με την πολύχρονη και καθημερινή παρουσία του στην τηλεόραση: έναν ρόλο απαιτητικό, τον οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και αφοσίωση. Ο Χρίστος Πολίτης ήταν, όμως, πολλά ακόμη.

Ο απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού με γερή θεατρική σκευή, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να στέκεται επάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετράται με τα κλασικά κείμενα. Ακάματος εργάτης του θεάτρου, ως ερμηνευτής και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου», του καινοτόμου σχήματος που για χρόνια προσέφερε υψηλής ποιότητας παραστάσεις κορυφαίων έργων του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Ηθοποιός με επιλεκτικές και διακριτές κινηματογραφικές παρουσίες. Και, πάντοτε, σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, που παρά την αναγνωρισιμότητά του, δεν επεδίωξε την ανώφελη και περιττή προβολή, ούτε συνέδεσε με αυτή την μακρόχρονη πορεία του στη σκηνή και την οθόνη, μικρή και μεγάλη.

Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Ο Χρήστος Πολίτης που έμεινε στην εγχώρια τηλεοπτική ιστορία από το ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη σειρά "Λάμψη" του Νίκου Φώσκολου στο κανάλι ΑΝΤ1, διέγραψε μία ιδιαίτερα επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2022 σε μία ιδιαίτερη ταινία, το «Broadway», 1η ταινία μεγάλου μήκους του Χρήστου Μασσαλά που έγινε με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του Sundance Institute του αείμνηστου Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Atelier του Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών. Η συγκεκριμένη ταινία είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 51o Διεθνές Φεστιβάλ του Ρότερνταμ (τον Ιανουάριο 2022), στο διαγωνιστικό τμήμα ‘Big Screen Competition’ ενώ η Γαλλική πρεμιέρα του φιλμ πραγματοποιήθηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Premiers Plans της Ανζέρ.

Ο Χρήστος Πολίτης στο ξεκίνημα του είχε κιόλας βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης το 1969 για καλύτερο β' ανδρικό ρόλο για την ταινία του Πέτρου Λύκα "Το Κορίτσι του 17" όπου είχαν παίξει η Σοφία Ρούμπου και ο Κώστας Καζάκος.

Από τις σημαντικές του θεατρικές στιγμές ήταν όταν συμπρωταγωνίστησε πλάι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο τολμηρό μιούζικαλ "Καμπίρια - Sweet Charity" το 1975 όπου έκανε τον Όσκαρ Λίνκουιστ.

Την ίδια περίοδο ο Χρήστος Πολίτης, ο όμορφος αυτός και ευγενής ηθοποιός είχε παίξει και στην τηλεοπτική σειρά "Βασίλισσα Αμαλία" στην κρατική τηλεόραση πλάι στην Αλίκη Βουγιουκλάκη υποδυόμενος τον Βασιλιά Όθωνα με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ να κάνει τον συνταγματάρχη Καλλέργη και τον Χρήστο Καλαβρούζο τον στρατηγό Μακρυγιάννη.

Ο Χρήστος Πολίτης είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα όπως τον θίασο Γιάννη Φέρτη - Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο Δέκα μικροί νέγροι (1965-1966) όπου & πρωτοεμφανίστηκε, την Κάτια Δανδουλάκη (στην ταινία "Οι Σουλιώτες" του Δημήτρη Παπακωνσταντή το 1972), τη Ζωή Λάσκαρη στην τολμηρή κοινωνική ταινία του 1973, "Στον αστερισμό της Παρθένου" σε σενάριο Γιώργου Τζαβέλλα & σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, την Αντιγόνη Βαλάκου στην παράσταση "Το λιοντάρι του χειμώνα" του Τζ. Γκόλντμαν, την θεατρική περίοδο 1997-1998 που ήταν & η τελευταία του θεατρική εμφάνιση.

Είχε συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Αλέξης Μινωτής και ο Αλέξης Σολομός, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Τιτίκα Νικηφοράκη και ο Νίκου Χατζίσκος (με τους δύο τελευταίους στα έργα Πολύ κακό για το τίποτα το 1968 και Τσάι και συμπάθεια το 1969 ενώ είχε παίξει & στο θέατρο του Κώστα Μουσούρη και σε παραστάσεις του Εθνικού θεάτρου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για 1η φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα Χοηφόροι-Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιππόλυτος του Ευριπίδη, παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό, όπως διαβάσαμε.

Στον χώρο του αρχαίου δράματος ο εκλιπών ηθοποιός επέστρεψε το 1986, στο πλάι του Αλέξη Μινωτή με την τραγωδία "Οιδίπους επί Κολωνώ" του Σοφοκλή όπου τη σκηνοθεσία υπέγραφε ο ίδιος ο Μινωτής.

Από τις γνωστές του ταινίες ήταν & το πολεμικό δράμα "28η Οκτωβρίου ώρα 5:30" του του Κώστα Καραγιάννη (1971) με τη Βέρα Κρούσκα και τον Λάκη Κομνηνό ενώ είχε παίξει και τον Δημήτριο Υψηλάντη στην υπερπαραγωγή της εποχής (1971) "Παπαφλέσσας" σε σκηνοθεσία Ερρίκου Ανδρέου πλάι στον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Το 1969 υποδύθηκε τον Άγιο Νεκτάριο στην ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίους "Ο Άγιος Νεκτάριος: Προστάτης των φτωχών" σε παραγωγή Τζέιμς Πάρις και σενάριο της Κικής Σεγδίτσα και του Αντώνη Δαυίδ.

Αναμφίβολα ο γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης στην καρδιά της Γερμανικής κατοχής, στις 27 Δεκεμβρίου 1942, ως Χρήστος Πιατουλάκης όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, που έσβησε την περασμένη Δευτέρα 5-1-2026, υπήρξε ένας μεγάλων δυνατοτήτων ηθοποιός, που έλαμπε στην κινηματογραφική οθόνη. Συνδύαζε το ωραίο παρουσιαστικό με μία ζεστή φωνή, ένα γαλανό βλέμμα και περίσσειο ταλέντο γι' αυτό και είναι άδικο τώρα που έφυγε από τη ζωή να μείνει μόνο ταυτισμένος με έναν ρόλο τόσο πολυσυζητημένο και επιτυχημένο όπως αυτός στην τηλεοπτική "Λάμψη".

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ