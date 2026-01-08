Θλίψη και στην Πάτρα για την ηθοποιό με την αρχοντική, κομψή παρουσία Τόνια Καζιάνη

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο η είδηση του θανάτου της λαμπερής και καλής ηθοποιού Τόνιας Καζιάνη σε ηλικία 81 ετών, στις 6 Ιανουαρίου 2026. Γεννημένη στην Άνδρο το 1945, η Τόνια Καζιάνη κατάφερε να γίνει από τις πιο γνωστές και αγαπητές ηθοποιούς του κοινού την δεκαετία του '70 και του '80 προλαβαίνοντας να παίξει σε ορισμένες αξιόλογες ταινίες του παλιού, καλού εμπορικού κινηματογράφου.

Η αριστοκρατική αυτή ηθοποιός με τη χαρακτηριστική λεπτή φωνή και φινέτσα, υπήρξε σύζυγος του επίσης γνωστού ηθοποιού, Γιώργου Τζώρτζη, με τον οποίο απέκτησαν μία κόρη, την Ευγενία.

Ο Γιώργος Τζώρτζης με τον οποίο η Τόνια Καζιάνη γνωρίστηκε στα γυρίσματα της δραματικής ταινίας "Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα" (1970) που είχε γυριστεί στην περιοχή των Καλαβρύτων, έφυγε από τη ζωή το 2019.

Τις δεκαετίες 1970 και 1980 η Τόνια Καζιάνη έπαιξε σε ταινίες όπως το «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά» το 1971, μαζί με τον σταρ του λαικού τραγουδιού και ηθοποιό Τόλη Βοσκόπουλο σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Κωστελέτου και «Επαναστάτης ποπολάρος» επίσης το 1971 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, πλάι στους Κώστα Πρέκα και Μπέτυ Λιβανού.

Επίσης την Τόνια Καζιάνη την θυμόμαστε ιδιαίτερα από την ταινία «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται» του 1977, της Φίνος Φιλμ σε σενάριο & σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη όπου συμπρωταγωνίστησε με τον αξέχαστο ηθοποιό Διονύση Παπαγιαννόπουλο από το Διακοπτό και τον Νίκο Δαδινόπουλο.Την μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσσας ενώ το φιλμ είχε κόψει στην α' προβολή του στις αίθουσες, στις 24 Ιανουαρίου 1977, 48.888 εισιτήρια. Ήταν η εποχή της κρίσης του εγχώριου σινεμά με την τηλεόταση να έχει κερδίσει μεγάλο έδαφος.

Σύμφωνα με το στόρι της συμπαθητικής αυτής ταινίας, ένας ταβερνιάρης του Πειραιά, ο κυρ-Γιώργης Κόλλας (Διονύσης Παπαγιαννόπουλος) έχει στείλει τον γιο του Γιάννη στην Ευρώπη, απ’ όπου ο τελευταίος γυρίζει σπουδαγμένος. Εκεί ο Γιάννης παντρεύεται μια γυναίκα της υψηλής κοινωνίας, τη Ριρή Καλαντζή (Τόνια Καζιάνη), και εκλέγεται βουλευτής.

Ωστόσο ο κυρ Γιώργης αναγκάζεται να παραστήσει τον αριστοκράτη για χατίρι του γιου του και της νύφης του, που είναι μια κοπέλα της υψηλής κοινωνίας. Έτσι, περνάει από ειδική εκπαίδευση για να ταιριάξει στο νέο περιβάλλον. Πολύ γρήγορα όμως, ο μαθητής γίνεται δάσκαλος της καλής κοινωνίας και δίνει μαθήματα τιμιότητας και ευθύτητας στους ξιπασμένους και ενίοτε απατεώνες αστούς.

Η Τόνια Καζιάνη έπαιξε ακόμα στο φιλμ «Ο μάγκας με το τρίκυκλο», μία αισθηματική μουσική κωμική ταινία του 1972, σε παραγωγή Φίνος Φιλμ και σκηνοθεσία - σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη με πρωταγωνιστές τον Σταύρο Παράβας και την Μάρθα Καραγιάννη.

Όπως προαναφέραμε, η Τόνια Καζιάνη γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε με τον Γιώργο Τζώρτζη στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα» όπου έπαιζε και ο Άγγελος Αντωνόπουλος ενώ έναν χρόνο αργότερα πρωταγωνίστησαν & στη θρυλική σειρά της κρατικής τηλεόρασης, «Άγνωστος Πόλεμος».



Σύμφωνα με το σενάριο της ασπρόμαυρης εκείνης ταινίας, ένας από τους Γερμανούς, που πήραν μέρος στο ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων το '43, επιστρέφει για να βρει έναν κρυμμένο θησαυρό αλλά αναγνωρίζεται από τους κατοίκους, που τον τιμωρούν ανάλογα. Το σενάριο ήταν του Ιάκωβου Καμπανέλλη και είχαν παίξει οι Άγγελος Αντωνόπουλος, Τόνια Καζιάνη, Σπύρος Καλογήρου, Γιώργος Τζώρτζης, κ.α. Η παραγωγή & η σκηνοθεσία της ταινίας ήταν του Γεράσιμου Παπαδάτου. Είναι ένα φιλμ που έχει κατά καιρούς προβληθεί στα τηλεοπτικά κανάλια.

*Σε ανάρτηση στο λογαριασμό της Finos Film στο instagram τονίζονται τα εξής:

"Σαγηνευτική, αέρινη, με αρχοντική παρουσία και βλέμμα που ήξερε να μιλά χωρίς λέξεις, η Τόνια Καζιάνη ανήκε σε εκείνη τη γενιά ηθοποιών που έφερε μαζί της μια σπάνια κομψότητα και μια αλήθεια που περνούσε αβίαστα στο κοινό.

Γεννημένη στην Άνδρο το 1945, μαθήτρια της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πάτησε για πρώτη φορά τη σκηνή της Επιδαύρου μόλις στο δεύτερο έτος των σπουδών της, στις «Τρωάδες» του Αλέξη Μινωτή, δίπλα στην Κατίνα Παξινού. Ήταν ένα ξεκίνημα που έμοιαζε με υπόσχεση — και η υπόσχεση τηρήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το οφείλει σε ένα βαθμό στην Ελένη Ζαφειρίου. Η μεγάλη αυτή ηθοποιός που είχε διακρίνει το ταλέντο της νεαρής μαθήτριας του Εθνικού κάλεσε τον Φίνο στις εξετάσεις της σχολής για να την δει. Εκείνος εντυπωσιάστηκε και λίγες μέρες αργότερα την κάλεσε στο γραφείο του για να υπογράψουν συμβόλαιο συνεργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν στις 17 Οκτωβρίου 1966 να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πέντε Χιλιάδες Ψέμματα» πλάι στον Γιώργο Κωνσταντίνου με το όνομα της Τόνιας Καζιάνη να εμφανίζεται ανάμεσα σε αυτά των πρωταγωνιστών".

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ