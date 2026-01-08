Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα - Έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρα

Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα -...

Στην παλιά Εθνική Οδό Θήβα – Λιβαδειά

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα, καθώς έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρο.

Οι αγρότες έχουν κλείσει την παλιά Εθνική Οδό Θήβα – Λιβαδειά και έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θεωρήθηκε πως επίκειται αστυνομικοί παρέμβαση.

Μάλιστα όπως δηλώνουν οι αγρότες της περιοχής οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας

Ειδήσεις Τώρα

Η Πάτρα αποκτά Mega Yacht Marina το καλοκαίρι- Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε

Πάτρα: «Απόβαση» από μύγες μέσα στον Γενάρη; Πού οφείλεται το φαινόμενο

Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία: Δύο νεκροί από πρόσκρουση οχήματος σε σπίτι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρότες Θήβα

Ειδήσεις