Ένταση στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα - Έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρα

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα, καθώς έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρο.

Οι αγρότες έχουν κλείσει την παλιά Εθνική Οδό Θήβα – Λιβαδειά και έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θεωρήθηκε πως επίκειται αστυνομικοί παρέμβαση.

Μάλιστα όπως δηλώνουν οι αγρότες της περιοχής οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας