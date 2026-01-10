Η «Καλαμάτα» του Κλεομένη Κωστόπουλου υποψήφια για την καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο- Άνοιξε η ψηφοφορία

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη της καλύτερης τοιχογραφίας στον Κόσμο για το 2025 από τον διεθνή θεσμό Street Art Cities, με το εντυπωσιακό έργο του Πατρινού εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE) να διεκδικεί την κορυφαία παγκόσμια διάκριση.

Η τοιχογραφία «Καλαμάτα», με τη μορφή της Μαρία Κάλλας, έχει ήδη γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, καθώς αναδείχθηκε καλύτερη τοιχογραφία παγκοσμίως για τον μήνα Νοέμβριο, κατακτώντας την πρώτη θέση στα διεθνή “Best of November 2025” του Street Art Cities.

Το έργο ξεχώρισε ανάμεσα σε εκατοντάδες δημιουργίες από ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας πίσω του ισχυρές διεθνείς υποψηφιότητες και συγκεντρώνοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της αστικής τέχνης από πολλές χώρες.

Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου αποτελεί τη μοναδική ελληνική συμμετοχή, όχι μόνο στη φετινή ψηφοφορία αλλά και συνολικά στον παγκόσμιο θεσμό Best Mural of the World του Street Art Cities, προσδίδοντας μια ιδιαίτερα σημαντική καλλιτεχνική διάκριση τόσο στον ίδιο τον δημιουργό όσο και στη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.

Η ψηφοφορία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Ιανουαρίου, με την «Καλαμάτα» να διεκδικεί δυναμικά τον παγκόσμιο τίτλο και να φιλοδοξεί να προσθέσει ακόμη μία σπουδαία σελίδα στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Η φόρμα ψηφοφορίας είναι διαθέσιμη εδώ https://streetartcities.com/awards/2025/vote

Τα “Best Of Awards” του Street Art Cities αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς ανάδειξης έργων street art. Κάθε μήνα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νέες τοιχογραφίες από πόλεις σε όλο τον κόσμο και το κοινό καλείται να ψηφίσει τα έργα που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την τεχνική αρτιότητα και το καλλιτεχνικό τους αποτύπωμα.