Τροχαίο για την Εθνική Χάντμπολ της Κύπρου στο Ταλίν: Ανετράπη το λεωφορείο -Δύο τραυματίες

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική Ανδρών Χάντμπολ της Κύπρου από το Ταλίν προς την Πόλβα, όπου ήταν προγραμματισμένος ο αγώνας με την Εσθονία, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα.

Το όχημα ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα κάποια μέλη της αποστολής να τραυματιστούν και να μεταφερθούν προληπτικά σε νοσοκομεία της περιοχής.

Συγκεκριμένα, δύο μέλη της αποστολής διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Μετά από περίπου δύο ώρες αναμονής στον τόπο του ατυχήματος, έφτασε άλλο λεωφορείο που μετέφερε την υπόλοιπη αποστολή στο ξενοδοχείο. Εκεί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθούν προληπτικά στο νοσοκομείο άλλα οκτώ άτομα.