Πάτρα: Σκύλος και άλογο σε κίνδυνο- Συνελήφθη για κακοποίηση ζώων

Στην Πάτρα συνελήφθη ένας άνδρας για παραβίαση των κανόνων ευζωίας ζώων.

Διαπιστώθηκε ότι κρατούσε σκύλο και ιπποειδές δεμένα, χωρίς καταλύματα προστασίας από τις καιρικές συνθήκες, ενώ δεν είχε προβεί σε ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμό ή βιβλιάρια υγείας για τα ζώα του.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούσε τους κανόνες ευζωίας σε δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς (σκύλο) καθώς και σε ιπποειδές, ιδιοκτησίας του, τηρώντας τα ζώα δεμένα, χωρίς την ύπαρξη καταλυμάτων, προκειμένου να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, ο συλληφθείς δεν είχε προβεί στην ηλεκτρονική σήμανση και στον εμβολιασμό των ζώων, ενώ δεν κατείχε τα βιβλιάρια υγείας και εμβολιασμών τους.