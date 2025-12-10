Κλεομένης Κωστόπουλος: H «Καλαμάτα» η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο

"Αρωμα" Ελλάδας και δη Πάτρας έχει η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον Νοέμβριο του 2025. H εντυπωσιακή τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας, του Κλεομένη Κωστόπουλου, ήταν υποψήφια στα "Best Of Awards” του "Street Art Cities" και όπως ανακοίνωσε ο κ. Κωστόπουλος, αναφδείχτηκε πρώτη.

Σε δημοσίευσή του στο facebook σημειώνει:

και, Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ για τον Νοέμβριο του 2025 είναι…

…η «Καλαμάτα» από την Ελλάδα!!

Απερίγραπτη χαρά και τιμή!

Η «Καλαμάτα» αναδείχθηκε η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για τον Νοέμβριο του 2025 μέσα από το BEST OF της μεγαλύτερης παγκόσμιας πλατφόρμας για την τέχνη στον δημόσιο χώρο, την Street Art Cities!

Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλες και όλους εσάς που στηρίξατε, ψηφίσατε, μοιραστήκατε και αγκαλιάσατε αυτό το έργο από την πρώτη στιγμή. ??

Η συμμετοχή σας, τα μηνύματά σας και η αγάπη που έλαβα δεν περιγράφονται. Αυτό το αποτέλεσμα ανήκει σε όλους μας!

Η «Καλαμάτα» ταξιδεύει πλέον σε όλο τον κόσμο, και μαζί της ταξιδεύει και η δύναμη της ελληνικής δημόσιας τέχνης, η ομορφιά των πόλεών μας και η πίστη ότι ένα έργο στον δρόμο μπορεί να εμπνεύσει, να ενώσει και να μας κάνει να σηκώσουμε σαν χώρα το βλέμμα λίγο πιο ψηλά.

Σας ευχαριστώ ΟΛΟΥΣ από καρδιάς. Συνεχίζουμε! ♥️