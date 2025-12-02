H εντυπωσιακή τοιχογραφία με τη Μαρία Κάλλας, του Κλεομένη Κωστόπουλου, υποψήφια στα "Best Of Awards” του "Street Art Cities"

Υποψήφιο στα "Best Of Awards” του "Street Art Cities" ως μία από τις 10 καλύτερες τοιχογραφίες στον κόσμο για τον Νοέμβριο του 2025 είναι το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας με τίτλο «Καλαμάτα». Η τοιχογραφία φιλοτεχνήθηκε κατόπιν πρόσκλησης στον καλλιτέχνη.

Ο Κλεομένης Κωστόπουλος είναι εικαστικός καλλιτέχνης και καλλιτεχνικός διευθυντής στο Διεθνές Street Art Festival Πάτρας │ ArtWalk.

Τα “Best Of Awards” του “Street Art Cities” αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς παγκόσμιας ανάδειξης street art έργων.

Κάθε μήνα παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νέες τοιχογραφίες από πόλεις όλου του κόσμου και το κοινό καλείται να ψηφίσει τα έργα που ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία, την τεχνική αρτιότητα και το καλλιτεχνικό τους στίγμα.

Η ένταξη ενός έργου στη μηνιαία δεκάδα θεωρείται από τους ειδικούς αλλά και από τη διεθνή κοινότητα της urban τέχνης μια ουσιαστική επιβράβευση, καθώς διασφαλίζει μεγάλη προβολή και αναγνώριση.

Εδώ μπορεί να ψηφίσει, όποιος επιθυμεί, μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου

https://streetartcities.com/awards/2025-11