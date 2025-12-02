Κλειστή και σήμερα η Ε.O. Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια - Κλιμακώνουν οι αγρότες

Κλειστή παραμένει και σήμερα η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, καθώς οι αγρότες διατηρούν το μπλόκο, ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία τους με νέα τρακτέρ και μηχανήματα.

Μετά τη χθεσινή απογευματινή συνέλευση, επιβεβαιώθηκε πως οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί νέες αφίξεις από χωριά της Λάρισας αλλά και από τη Μαγνησία για σήμερα με στόχο να αυξηθεί περισσότερο η παρουσία στο μπλόκο.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Πλατύκαμπο και άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό να έχει διακοπεί και την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές μέσω παρακαμπτηρίων.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν όσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη για έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων.

Ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι της περιοχής θα βρεθούν από νωρίς σήμερα Τρίτη στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας για να μοιράσουν γάλα στους διερχόμενους πολίτες.

Παράλληλα με την ενίσχυση του μπλόκου στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν να δώσουν δυναμικό «παρών» στα δικαστήρια της Λάρισας, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, όπου απολογούνται οι συνάδελφοι τους οι οποίοι συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια των προηγούμενων ημερών.

Συγκεκριμένα, θα μεταβεί οργανωμένη αντιπροσωπεία στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, προκειμένου να στηρίξει τους κατηγορούμενους και να απαιτήσει την απαλλαγή τους.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Ήπειρο και από τις επόμενες ημέρες στήνουν μπλόκα με τα αγροτικά μηχανήματα σε κομβικά σημεία της περιοχής.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τον νομό Ιωαννίνων προχώρησαν σε 3ωρο αποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι, τις δύο προηγούμενες ημέρες. Σήμερα, αναμένεται να κλείσουν τον κόμβο, ουσιαστικά την εθνική οδό Ιωαννίνων- Κακκαβιας, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που κλιμακώνονται σε όλη τη χώρα.

Αύριο το μεσημέρι, οι αγρότες της Πρέβεζας αναμένεται να στήσουν μπλόκο στον Λούρο.

Χθες το βράδυ, αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων της Άρτας ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πως θα βγουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στους δρόμους, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί στη μορφή και το σημείο της κινητοποίησης.