Καιρός: Διαδοχικές κακοκαιρίες- Βροχές καταιγίδες και χαλάζι

Αναμένεται ότι από το βράδυ της Τρίτης (02.12.2025) θα αρχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, οι πιο δύσκολες ημέρες θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή, όταν τα φαινόμενα θα φτάσουν στο αποκορύφωμά τους.

"Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες..."

Καλημέρα!

?Σε δύο χάρτες παραθέτω μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου.Τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλωδείς νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

⛈️Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπολοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη.Οι βροχές αυτές δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.

?Επίσης το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα οδεύοντας το αφρικανικό χαμηλό προς την Κύπρο δεν φαίνεται και πάλι να δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα.

?Οι μέρες εκείνες και οι υπολοιπες θα επανεκτιμηθούν.