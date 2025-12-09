Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας: Αναδείχθηκε το νέο 7μελές ΔΣ - Πρόεδρος για 4η θητεία ο Γ. Γιαννακόπουλος

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στο «Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας» για την ανάδειξη του νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Πρόεδρος στο Ιστορικό Σωματείο παραμένει για 4η (ρεκόρ) θητεία ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, πλαισιωμένος από το ιδρυτικό στέλεχος, Ριάννα Παπαχρηστοπούλου, τους «παλιούς» Γιώργο Ρόδη, Γεωργία Τσούλου, Όλγα Σταυρουλοπούλου, Λυκούργο Σταυρουλόπουλο και τη νέα & ανερχόμενη Όλγα Γρηγοροπούλου.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν οι "μπαρουτοκαπνισμένες" Βίκη Πολυμεροπούλου, Μαρία Μανωλοπούλου, Νεφεντίνα Μοσχόβου, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Στις προγραμματικές του δηλώσεις σύσσωμο το Δ.Σ. ανέφερε ότι «το Κομιτάτο ανακοινώνει ότι μετά τις εκλογές θα λειτουργήσει υπό νέα διεύθυνση. Την ίδια με την παλιά».

Αναμένεται το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων του Σωματείου για το 2026, που εκτός από την καθιερωμένες Θεατρικές Παραστάσεις- θεσμό, θα περιλαμβάνει και κάποιες ακόμα ιδιαίτερες εκδηλώσεις.

Τις λεπτομέρειες μας τις αποκάλυψαν. Αλλά δεν σας τις λέμε, κλείνει χιουμοριστικά & με νόημα η σχετική ανακοίνωση.