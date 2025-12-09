Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Οικολογικού Ντοκιμαντέρ Ελευσίνας

Το 1ο Φεστιβάλ Οικολογικού Ντοκιμαντέρ Ελευσίνας ολοκληρώθηκε με επιτυχία, εγκαινιάζοντας έναν νέο θεσμό που συνδέει την κινηματογραφική δημιουργία με τον σύγχρονο περιβαλλοντικό προβληματισμό. Για τέσσερις ημέρες (28/11 με 1/12/2025), το ιστορικό Σινέ Ελευσίς φιλοξένησε ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ που άνοιξαν έναν ζωντανό διάλογο για τη φύση, την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος.

Η Ελευσίνα, μια πόλη όπου η αρχαία κληρονομιά των Ελευσινίων Μυστηρίων συναντά τη βιομηχανική της ιστορία, αποδείχθηκε το ιδανικό σκηνικό για αυτή τη νέα κινηματογραφική πρωτοβουλία. Η ιδιαίτερη ταυτότητά της -ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, το μνημονικό και το σύγχρονο- ενέπνευσε τον θεματικό άξονα: «Οικολογία & Περιβάλλον – Πώς ο κινηματογράφος μπορεί να τα υποστηρίξει;».

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσίασε μια προσεγμένη επιλογή ελληνικών και διεθνών ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων τα Singing in Dark Times - που προβλήθηκε για 1η φορά στην Ελλάδα χάρη στην ευγενική παραχώρηση του Φεστιβάλ Οικολογικού

Κινηματογράφου Τενέδου - και Πίσω από το Φράγμα, το οποίο πραγματοποίησε την πανελλήνια πρεμιέρα του, παρουσία του σκηνοθέτη Νίκου Πλουμπίδη.

Στις προβολές συμπεριλήφθηκαν επίσης τα Σφενδύλι: Όταν σε ξεριζώνει το νερό, Εκείνη τη Μέρα, Φωνή Αιγαίου, Νομάδες (Nomads), Honeyland (κεντρική φωτ.) και Οι Τελευταίοι Θηρευτές (The Last Hunt). Καθοριστική για την ταυτότητα της διοργάνωσης υπήρξε η σειρά συζητήσεων που ακολούθησαν κάθε προβολή, με τη συμμετοχή σημαντικών δημιουργών και ειδικών. Ο ελευσίνιος στην καταγωγή σκηνοθέτης Θανάσης Μίλησης εγκαινίασε το Φεστιβάλ με την ομιλία «Η τέχνη

του ντοκιμαντέρ».

Οι σκηνοθέτες Λυδία Καρρά και Στρατής Βογιατζής συζήτησαν για τις ταινίες Φωνή Αιγαίου και Εκείνη τη Μέρα, αντιστοίχως. Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και ο ελευσίνιος παραγωγός μελιού Παναγιώτης Μουρίκης

ανέπτυξαν το θέμα «Ελευσίνα – Περιβάλλον – Πολιτισμός», ενώ ο σκηνοθέτης Νίκος Πλουμπίδης και ο ιστορικός-κριτικός κινηματογράφου Δημήτρης Καλαντίδης ολοκλήρωσαν τον κύκλο ομιλιών με μια συζήτηση για τη σχέση «Κινηματογράφος και

Περιβάλλον».

Το κοινό ανταποκρίθηκε θερμά σε όλες τις ημέρες του Φεστιβάλ, συμμετέχοντας ενεργά τόσο στις προβολές όσο και στον διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το Φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Ελευσίνα – Τέχνες & Πολιτισμός ΑΜΚΕ, φορέα που ιδρύθηκε το 2024 με σκοπό να συνεχίσει τη δυναμική πολιτιστική πορεία της πόλης μετά την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023, υποστηρίζοντας δράσεις που συνδέουν την τέχνη με την κοινωνία, την έρευνα και το περιβάλλον. Η Ελευσίνα – Τέχνες & Πολιτισμός ΑΜΚΕ ευχαριστεί θερμά όλους τους σκηνοθέτες, ομιλητές, συνεργάτες και το κοινό που αγκάλιασε το φεστιβάλ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της πρώτης αυτής διοργάνωσης.

Με αυτή τη δυναμική αφετηρία, το Φεστιβάλ Οικολογικού Ντοκιμαντέρ φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός για την πόλη, προσφέροντας σταθερά έναν χώρο διαλόγου για τη σχέση κινηματογράφου και περιβάλλοντος.

Η είσοδος στο Φεστιβάλ ήταν ελεύθερη.

