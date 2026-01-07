Πάτρα: Φιλολογικό Βραδινό με την καθηγήτρια και συγγραφέα Ευγενία Αρβανίτη-Παλαιολόγου

Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 19.00 - Θα μιλήσει στη Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" με θέμα: "Ελληνική Λογοτεχνία και Ιατρική"
Η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος και η Στέγη Γραμμάτων "Κωστής Παλαμάς" προσκαλούν το κοινό
στο Φιλολογικό Βραδινό της Δευτέρας 12ης Ιανουαρίου 2026 και ώρα 7.00 μ.μ. στην φιλόξενη αίθουσα της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην οδό Κορίνθου πλησίον της Κολοκοτρώνη στην Πάτρα, όπου θα μιλήσει η συμπολίτισσα καθηγήτρια Φιλόλογος και Συγγραφέας Ευγενία Αρβανίτη-Παλαιολόγου με θέμα: "Ελληνική Λογοτεχνία και Ιατρική".
Την εκδήλωση θα προλογίσει και θα συντονίσει ο πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος Λεωνίδας Γ. Μαργαρίτης, νομικός και συγγραφέας.
Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
Πρό της ομιλίας θα κοπεί η Πρωτοχρονιάτικη πίττα της Εταιρείας Λογοτεχνών.
